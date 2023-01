Dnes jste špičkovým finančním odborníkem FAČR i kraje, ale na začátku všeho jste přijal nabídku hnutí Fevoluce, která měla blízko k vašim názorům na fotbal, a vyhrál volby na Příbramsku. Jak si tam aktuálně vedete? Nepovažuji se za špičkového odborníka. Pořád se učím a poznávám nové věci. Myslím, že všichni ve výkonném výboru a všech komisích docela makáme. Snažíme se o maximální transparentnost našich kroků, s tím jsme do toho šli. Chtěli jsme zvýšit objem finančních toků do fotbalu ze soukromého sektoru či municipalit a také zvýšit počty rozhodčích. A protože komise rozhodčích funguje perfektně a počet arbitrů se zvýšil, jsme zatím spokojeni. Nesmíme se ale nechat ukolébat. Pokud bychom polevili, můžeme lehce ztratit, co jsme pracně budovali.

A co se týče financí?

Tam také. Sice jsme ukončili rok 2022 s účetní ztrátou 865 tisíc korun, ale ve srovnání s tím, že se nám povedlo „nalít“ do klubů 850 tisíc korun, to je malé číslo. Těch 850 tisíc, což jsou přebytky hospodaření minulých let, jsme rozdělovali podle odehraných zápasů jednotlivých klubů. Určitě nám pomohly i získané dotace z kraje a města Příbrami. Kromě toho podporujeme výběry OFS, které mají nové vybavení, a to včetně dívek, kterým jsme koupili speciální dívčí dresy Organizujeme také letní fotbalové kempy na třech místech dost rozlehlého příbramského okresu, tedy v Příbrami, Dobříši a Sedlčanech. Myslím, že cena 2700 korun za týden je víc než příznivá, protože děti dostávají kromě stravy i pitný režim, značkové oblečení a míče, které si po kempu odnesou domů a k dispozici mají kvalitní trenéry.

Prý jste pořídili i kameru s umělou inteligencí, která automaticky snímá dění na hřišti?

Ano, stejně jako software, který je součástí dodávky kamery, ten pak automaticky sestříhá důležité momenty. Od doby pořízení kamery jsme nahráli bezmála čtyři utkání každý víkend. Záznamy všech jsou pak k dispozici široké veřejnosti. Další výhodou je, že kamera zabírá po celou dobu vždy celé hřiště. Máme tak mj. i dobrý podklad pro práci odborných komisí.

Jaké máte z Příbramska ohlasy na vaše dílo?

Nijak zásadní, ani jedním směrem. Kluby mají možnost ke všemu se vyjádřit na valných hromadách a aktivech, vše uveřejňujeme na úřední desce a když má nějaký klub či účastník soutěží dotaz či něco k řešení, zeptá se. Pak jejich problém řešíme. Víte, já lidi ze všech klubů nejen u nás na okrese, ale všude v zemi obrovsky obdivuji, protože sám dobře vím, jaké všechny povinnosti musíte splnit, abyste mohli uspořádat zápas i na té nejnižší úrovni. Je toho vážně hodně, potřebujete k tomu minimálně šest až sedm lidí. Přitom jde o spolkovou činnost, která je podle mne nutná, ale dělá se zdarma a ve volném času.

Proč je podle vás spolková činnost tak prospěšná?

Lidé se přece musí někde scházet, komunikovat spolu a sdílet svoje problémy či naopak radosti. Nemusí to být jen fotbal, ale třeba hasiči, myslivci, kultura a další. Když dá vláda na sport šest miliard, je to dle mého názoru velmi málo. Národ musí sportovat, tím pádem se vzdělávat, učit se disciplíně, týmovému duchu, aby byl aktivní, zdravý a nezdegeneroval. A vláda se musí snažit, aby se to nestalo. Musí více podporovat sport. Na druhou stranu nemůžeme neslyšet problémy na různých svazech, jen v posledním týdnu jsem zaregistroval řešení nesrovnalostí v hokeji či rychlobruslení. O taťkovi a synkovi z kauzy Vyšehrad taky ještě letos něco uslyšíme.

Vy jste speciální v jednom ohledu – pohybujete se na všech úrovních českého fotbalu. Jak na malé vesnici, tak zároveň komunikujete s největšími špičkami. Jste však i na střední úrovni, jak vůbec funguje z vašeho pohledu výkonný výbor krajského svazu?

Pro mne je důležité cítit, že všichni ve výkonném výboru chtějí udělat vše pro to, aby náš kraj šel fotbalově nahoru. A ten pocit zatím mám. Určitě se ne všechno povedlo hned, něco se nepovedlo. Máme tady jako největší kraj v republice k dispozici také mnohem vyšší rozpočet než je v okresech a snažíme se z něj podpořit i samotné kluby. Rozdělili jsme mezi ně milion korun, podle počtu mužstev, která mají v kraji. Šest set tisíc korun jsme poslali na okresy, které z těchto prostředků hradily podporu mladších dorostů v Memoriálu Josefa Šurala a na výběry dívek. Rozhodčí jsme vybavili novými dresy, stulpnami a nově soupravami. Delegáti obdrželi nové bundy. I na kraj jsme zakoupili kamery s umělou inteligencí. Je toho samozřejmě víc, tohle jsou nejzásadnější věci.

V jakých relacích se pohyboval rozpočet?

Kolem šesti milionů, z čehož část přišla z FAČR, část z kraje, část ze soukromého sektoru a největší část máme od klubů za poplatky a pokuty. Výdaje zatím skončily zhruba na pěti a půl milionech, takže i když ještě není vše dopočítáno, měl by kraj končit v kladných číslech. Na výkonném výboru pak bude záležet, jak s přebytky hospodaření naloží. Určitě si k tomu řekne své Valná hromada.

Přicházíme ke zlatému hřebu vašich fotbalových aktivit, jste totiž také předsedou Ekonomické komise FAČR, kde už se pracuje s opravdu velkými částkami a obrovským rozpočtem. Jak jste se k tomu dostal?

Jednoduše, v srpnu 2021 mi zavolal šéf FAČR Petr Fousek a tuhle funkci mi nabídl. Neváhal jsem! V komisi je nás pět a podle mne je dobře složená, protože v ní jsou zástupci nejrůznějších úrovní fotbalu od okresů po ČFL. Je tam i zástupce profi fotbalu z našeho top klubu. Též je tam člověk mimo fotbal, opravdu špičkový odborník na finance, který nám zase pomáhá vidět věci trošku jinak. Zpočátku jsme řešili statut naší komise. Jsme poradním orgánem výkonného výboru FAČR.

Co je v téhle funkci nejnáročnější?

Nechci mluvit o sobě a o funkci. Je to týmová práce. A nejde jen o komisi, ale o spolupráci s garanty VV FAČR pro ekonomiku, vedením FAČR, jeho zaměstnanci a samozřejmě celým VV FAČR: Řešíme některé konkrétní věci, kterými nás pověřuje VV FAČR či vedení FAČR. Nejzásadnější je asi rozpočet a doporučení naší komise ve vztahu k němu.

Jak vysoký v případě FAČR je, smíte ho prozradit?

Není to tajné, ostatně je na úřední desce zpráva o hospodaření. Spíš není jednoduché v tuto chvíli říci, jaký třeba příští rozpočet bude, protože neznáme přesně některé částky. Třeba na výši státního příspěvku musíme ještě počkat. Loni to bylo kolem půl miliardy korun, k tomu musíme přičíst nějaké peníze z FIFA a UEFA, a také zhruba 55 milionů za členské příspěvky. Celkově to může být nějakých 850 milionů. Z těchto peněz se platí provoz svazů, talentovaná mládež, reprezentace mimo A tým, rozhodčí v amatérském fotbale atd. Asociace též funguje jako prostředník pro transfer peněz např. z UEFA. Dám příklad: Plzeň si vykopala v Lize mistrů nějaké odměny, ale ty přijdou nikoliv na její účet, ale na FAČR. Ten je zase přeposílá Viktorce. Objem peněz, který proudí přes FAČR se tímto může hned zdvojnásobit. Dále má FAČR také dceřiné společnosti jako STES a FAČR Property. Do hospodaření těchto dcer Ekonomická komise též nahlíží.

Skoky v rozpočtech od okresního půlmilionu k více než tři čtvrtě miliardě ve FAČR tedy zvládáte, ale co třeba osobní a rodinný život? Vždyť vaše fotbalová činnost, když si ještě jdete kopnout za svoje Pečice, musí spolykat tuny času.

Máte pravdu, ta časová náročnost je veliká a rodinu tohle zasahuje. Patří jí velké poděkování, že to se mnou zvládá. A stejný dík patří všem manželkám, manželům, družkám, druhům, kteří mají doma někoho, kdo se o jakoukoliv spolkovou činnost stará. Jak už jsem řekl, ta je podle mne hodně potřebná pro celý národ a někdo se o ni starat musí. Já se na tuhle cestu dal a tušil, co mě čeká. Pravda, někdy toho je opravdu hodně, ale rozhodnutí nelituji.