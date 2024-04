/FOTO, VIDEO/ Vychovávat mladé fotbalisty a fotbalistky je krásná věc, ale ve fotbalovém klubu FK Vinařice koukají ještě o kousek dál. A pomáhají pomocí fotbalové komunity těm, kteří to opravdu potřebují. Po loňském úspěchu akce Srdce pro Danielku letos naplánovali Srdce pro Nelinku. A když vám pomohou hvězdy jako čerstvý mistr fotbalového Německa Patrik Schick nebo členové hudební skupiny Slza, je vidět, že jste organizaci uchopili perfektně.

Srdce pro Nelinku 2024. Akci podpořily i fotbalové hvězdy, tady je Ladislav Krejčí | Video: SK Vinařice

Za měsíc, v sobotu 18. a neděli 19. května, to bude ve Vinařicích frčet. Stejně jako loni vše zahájí charitativní běh na Vinařickou horku a pak začne skvělý dvoudenní program plný zábavy. To vše na pomoc malé Nelince. Tu představuje jedna z hlavních organizátorek Eva Klárová. „Nelinka je krásná malá slečna, která v říjnu oslaví sedmé narozeniny. Bohužel k ní osud nebyl zrovna přívětivý, když jí bylo 18 měsíců, lékaři jí potvrdili onemocnění PAS – autismus,“ říká žena, která je sama maminkou a navíc se stará už roky o malé fotbalisty a fotbalistky.

Loni Klárová a její přátelé pomohli jiné malé dívence z Vinařic – Danielce, a získali celkem půl milionu korun! Letos chtějí pomoci právě Nelince, která kvůli své nemoci ve dvou letech začala špatně chodit, je trvale na plenkách, sama se nenají, ani neoblékne. „Aby toho nebylo málo, ani její maminka to nemá v životě lehké. Lékaři ji diagnostikovali epilepsii, má slabé srdce, cysty na mozku a oční poruchu. Pochází od nás z Vinařic a naše pomoc bude mířit také na ni,“ říká horké srdce Eva Klárová.

S výběrem programu se štáb řídil tím, co má Nelinka ráda. A protože mezi její oblíbené interprety patří Karel Gott a skupina Slza, zkusili je oslovit. Uspěli! V případě Gotta jde pochopitelně o kapelu Cover Band, jejíž zpěvák Milan Fiala má hlas téměř k nerozeznání od zesnulého Zlatého slavíka. Do Vinařic přijede zazpívat také dvojice ze skupiny Slza, a to zpěvák Petr Lexa s Lukášem Budilem.

To zdaleka nebude všechno! Na fotbalové hřiště do Vinařic dorazí rovněž písničkář Ondřej Štáfek nebo kačická kapela Kiks, která se sama přihlásila. Stejně jako loni dětem předvede svoje zábavné pásmo Bára Ladrová, na hřišti se můžete těšit i ukázky canesterapie, policejní práce nebo Tanečkohraní s Lucií Dvořákovou. Pro děti bude jistě zajímavé také mobilní planetárium.

Poutavá bude určitě také dražba fotbalových dresů hvězd, jejíž výtěžek půjde na Nelinku. Největší zájem bude s jistotou o Patrika Schicka, hvězdu českého národního týmu i německého Bayeru Leverkusen, aktuálně možná nejlepšího klubu na světě. Dres poskytli také další bývalí reprezentanti Ladislav Krejčí (dnes Hradec Králové) a Josef Hušbauer (Příbram), ale i stále slavnější odchovanec Kladna ve službách pražské Slavie Tomáš Vlček. Ten nechal tyrkysový dres klubu z Vršovic podepsat všechny hráče Slavie.

Organizátoři plánují rovněž veřejnou sbírku na donio.cz, a vyzývají všechny, kdož by chtěl pomoci ať už darováním věcí do tomboly pro děti, poukázek na služby, či unikátních předmětů do zmíněné dražby, nebo financování aktivit, které budou na hřišti probíhat. „Pro nás všechny je to velký a náročný maraton, ale děláme ho rádi, protože vidíme, že někomu může hodně pomoci. Jen bych poprosila matku přírodu, aby nám letos víc pomohla s počasím,“ usmála se při vzpomínce na zimu a déšť Eva Klárová.