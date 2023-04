Srdce pro Danielku, tak nazvaly skvělé holky a kluci pohybující se kolem fotbalového klubu z Vinařic akci, kterou pořádají od pátku 31. března do neděle 2. dubna pro nemocnou Danielku z jejich vesnice. Na programu budou dílničky pro děti, diskotéky, dražba zajímavých sportovních dresů a také charitativní zápas bývalých výborných kladenských hokejistů. Zváni jsou všichni, co se chtějí pobavit nebo i pomoci.

Srdcem pro Danielku, pozvánka na akci ve Vinařicích | Foto: Srdcem pro Danielku

Danielka se narodila jako zdravá holčička. Ve čtyřech letech jí však lékaři zjistili Juvenilní specifickou idiopatickou artritidu neboli systémové onemocnění kloubů, které v prosinci loňského roku způsobilo, že zůstala 223 dní v nemocnici. Bojovala o život, dvanáct dní ji lékaři drželi v umělém spánku. Následovaly různé druhy léčby - dvouměsíční dialýza, vysoká dávka chemoterapie a nakonec léčba kortikoidy. Přišla nejen o vlásky, ale celá se měnila před očima. Kortikoidy u ní navíc rozvinuly další nemoc - cukrovku. I přes nepříznivé diagnózy lékařů si své místo Danielka vybojovala. Nyní je doma, upoutána na lůžko, odkázána na stoprocentní péči maminky a čeká ji dlouhá cesta rehabilitací.

Osud Danielky nebyl lhostejný maminkám i tatínkům vinařických fotbalistů a fotbalistek, jejich děti totiž s Danielkou chodily do školky a dobře se znají. I proto chtějí pomoci, situace rodiny je skutečně velmi těžká.

Co všechno naplánovali? Na pátek 31. března to je na úvod tvořivá dílnička pro děti od 14 do 19 hodin na ZŠ ve Vinařicích, v sobotu 1. dubna to bude karneval pro nejmenší opět ve škole od 15 do 18 hodin. Následuje diskotéka pro starší děti od 19 hodin ve školní tělocvičně. To vše se uskuteční na pozadí Jarního vinařického jarmarku, který začne už v pátek a trvá do sobotu ve vinařickém Obecním společenském domě.

Zdroj: Bára Ladrová

Nedělní program je hlavní. Začne Během pro Danielku, při němž se závodníci vydají na Vinařickou horku (14-16:00).

Zásadní program na hřišti SK Vinařice vypukne ve 14 hodin a v jeho rámci se můžete seznámit s Canisterapií, představí se aerobičky z MK Kladno, děti si mohou vyzkoušet opičí dráhu. Připravena je rovněž bohatá tombola a pak už dražba skutečně pěkných a cenných sportovních dresů. Na závěr je naplánován exhibiční fotbalový zápas, v němž se proti domácím borcům představí bývalí skvělí hokejisté Kladna - Petr Tenkrát, Radek Hlavatý, Jiří Kuchler, Pavel Skrbek, Martin Vejvoda, Jan Palivec, Radek Znamenáček a Tomáš Polanský.

Každý návštěvník se může těšit na malý dáreček jako poděkování a vylosovaní jednotlivci získají krásné ceny.

Kdo máte volnou neděli, určitě do Vinařic dorazte! Pobavíte se a pomůžete dobré věci.

Organizátoři už teď teď vybrali dvojnásobek financí, než měli v plánu, přes 160 tisíc korun!

Srdcem pro Danielku, i tyhle dresy se budou dražitZdroj: Eva Klárová