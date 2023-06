Fotbalový Středočeský kraj zná vítěze své pohárové soutěže. V úterý dobyl trofej poprvé v historii klubu Spartak Průhonice, který vyhrál na hřišti TJ Jíloviště 4:1. O triumfu rozhodl celek trenéra Rudolfa Kahleho během několika minut v prvním poločase, kdy nastřílel tři branky.

Finále Poháru SKFS: Jíloviště (v zelenobílém) podlehlo Průhonicím 1:4. | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Hosty zlobilo rozlosování, podle nich se mělo hrát u nich, protože Jíloviště už doma hrálo víckrát. Nakonec jim ale fanoušci udělali domácí prostředí i pod Cukrákem a vytrvale povzbuzovali svůj tým od začátku do konce,

Odměněni byli velmi brzy, protože Jíloviště po dobrém úvodu zradila obrana. Rada smolně a nechtěně zpracoval míč Bábovkovi a jeho dokonalý centr dostal do sítě dlouhán Štěpnička. Už za dvě minuty nechali domácí volno ve středu hřiště a Mezei toho využil – 0:2. Po chvíli si na malinkém hřišti našel centr z rohu opět Štěpnička a průhonická parta měla výhru prakticky v kapse. „Tohle už si utéci nenechají, přitom Jíloviště začalo velmi slušně,“ vysledoval předseda SKFS Tomáš Neumann, který zápas sledoval s dalšími členy výkonného výboru svazu.

A měl pravdu, i když po přestávce se domácí snažili, aby před pěknou návštěvou ještě se zápasem něco udělali. Nepovedl se však závěr, kdy nejznámější domácí borec Jan Rajnoch neudržel nervy, a hlavičkou oplácel skluz Součka. Emoce se pak ze hřiště přestěhovaly i do hlediště, ale pořadatelé nakonec vše uklidnili, oba kohouti dostali červenou kartu a zápas se dohrál. Dokonce padly dva góly, když nejprve na 0:4 zařídili gól asi nejlepší hráči zápasu Štěpnička s Doudou (spolu se stoperem Ondrouškem), na druhé straně dal čestnou branku poražených doslova v poslední vteřině Pospíchal.

Jan Rajnoch, který se s pár kamarády z Jíloviště postaral o dobrou organizaci utkání, svého zkratu hned po utkání litoval. „Fotbal jsou emoce a já jsem v nich odehrál celou kariéru. Je to krása i úskalí této hry a včera se nám to potvrdilo. Na druhou stranu vím, že jako předseda okresního svazu (Prahy-západ) bych mel jít příkladem, o to víc mě to mrzí a omlouvám se nejen vedení SKFS, ale i Průhonicím a našemu klubu, na který jsem hrdý. Za svůj zákrok nesu plnou zodpovědnost,” omluvil se Jan Rajnoch.

Hrdina vítězného celku Jakub Štěpnička neřešil tolik dva svoje góly i krásnou přihrávku. „Hlavně, že vyhrál tým. Loni jsme ve finále prohráli a podruhé jsme to nechtěli dopustit,“ připomněl loňský nezdar ve Hřebči.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

A Tomáš Neumann? Předsedu také trochu mrzely zbytečné emoce na konci zápasu, který se mu jinak líbil. „Diváků bylo hodně, Průhonicím dorazil i početný kotel. Jejich fandění se mi líbilo, je vidět, že klub správně žije. K poháru atmosféra patří a přeji vítězům, aby si oslavy užili co nejlépe,“ řekl předseda SKFS.

TJ Jíloviště – Spartak Průhonice 1:4 (0:3). Branky: 90. Pospíchal - 19. a 26. Štěpnička, 21. Mezei, 90. Douda. Rozhodčí: Tichý – Kubečka, Louda. ČK: 78. J. Rajnoch – Souček. Diváků: 648.