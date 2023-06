Seznamovací rozhovor nabídl klubovému serveru fotbalového SK Kladno nový manažer A mužstva Michal Dyml. Někdejší manažer Baníku Ostrava a nebo Viktorie Žižkov mluvil o vizi, cílech, ale řekl už také konkrétní novinky o příchodech a odchodech jednotlivých hráčů.

Nový manažer SK Kladno Michal Dyml s hlavním trenérem prvního týmu Františkem Douděrou a asistentem Danielem Paškem. | Foto: SK Kladno

Dyml je zkušeným harcovníkem, který prošel profesionálními kluby. Je tedy jasné, že s Kladnem nemá jinou ambici než postup z divize do ČFL. „V největším městě Středočeského kraje čtvrtá nejvyšší soutěž zkrátka nestačí, o to víc, když přihlédneme na tradici, které se místní fotbal těší,“ říká Dyml, a druhým dechem dodává, že byť podle něj dosavadní trenéři v čele s Janem Procházkou udělali kus práce, on věděl, že vše chce razantní změnu.

Také proto si vybral jako nového trenéra Františka Douděru, jehož zná perfektně a mohou spolu mluvit téměř o všem. Douděra byl po pádu Zbuzan z třetí ligy volný, navíc s ním přišlo pět velice dobrých hráčů - Robert Barciaga, David Eichler, Petr Hampl, Karel Houha a Karel Hrubeš. K tomu se vrací z béčka Plzně další šikovný mladík a kladenský odchovanec Tadeáš Pospíšil. A v jednání je příchod ex-ligového Zdeňka Folprechta.

„Do týmu jsme chtěli přivést více rychlostních typů, čemuž odpovídá věk nových posil. Až na jednoho hráče (Barciagu resp. i Folprechta) se jedná o opravdu mladé kluky, kteří jsou i přes svůj nižší věk ostřílení třetí ligou. Ve spojení s dosavadním kádrem nám tak jde o vybudování konkurenčního prostředí, které ze sebe dostane to nejlepší,“ představuje si Michal Dyml.

Ten zároveň potvrdil první odchod, s týmem se loučí velezkušený Jakub Balšánek, o něhož však jistě bude zájem i jinde. I tak bude v týmu velká konkurence a tréninky dost možná budou sledovat šíbři z jiných klubů, protože všichni hráči se v kádru udržet nemohou. "Ve spojení s dosavadním kádrem nám jde o vybudování konkurenčního prostředí, které ze sebe dostane to nejlepší," vysvětluje Michal Dyml.

Ten ještě doplnil, že končí kladenská specialita – společný trénink A a B mužstva. Obě se oddělí, ale zatím není jasné, kdo bude tvořit realizační tým béčka, kde dosud úspěšně fungovali Tomáš Abrham a Jan Švambera.

Příprava A mužstva začne 10. července.