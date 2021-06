Volné přestupy: Tesař do Doks, Borák domů. Proč končí trenér?

Co se týče volných přestupů mezi fotbalovými kluby, které skončí v pondělí, zatím se velká překvapení nedějí. Zkušený brankář Jaroslav Tesař by měl pomoci Doksům, dvojice z Hostouně míří k sousedům do Dobrovíze. Kladno ale hlásí i jeden příchod.

Jaroslav Tesař byl po utkání hodně naštvaný ... / SK Kladno, z. s. - FK Meteor Praha VIII, z.s. 1:2 (0:1) Pen: 4:5, DIVIZE B, 26. 10. 2019 | Foto: Kladenský deník / Bohumil Kučera

Do mužstva se vrátí poctivý bojovník Tomáš Borák. Před časem zkusil štěstí v Hostouni, ale nebyla to trefa, nehrál tam. Zamířil pak do Tatranu Rakovník, kde hrál rád, ale nyní neodolal, a když projevilo zájem mateřské Kladno s vizí postupu do ČFL, přikývl. Hostouň opouštějí dva hráči B týmu, Adam Hofman a David Fábry. Patřili k tomu nejlepšímu co rezerva Hostouně měla. Nyní rozšíří už tak rozsáhlou enklávu někdejších borců Hostouně v Dobrovízi, kde hrají třeba Bouška, Hanuščík, Hlůže, Krupička nebo Novák. Naopak v béčku Hostouně zřejmě není vše v pořádku. V týdnu se narychlo rozhodl skočit u béčka trenér Miroslav Supáček a podle informací Deníku jsou za tím rodinné věci, ale i to, že nebyl spokojen s přístupem některých hráčů k přípravě. Ti se po dlouhatánské pauze netěšili na fotbal jako on. „Po čtyřech letech u B mužstva jsem dospěl k názoru, že stačilo. Moje rozhodnutí umocnily rodinné záležitosti… Děkuji za dobrou spolupráci a klukům přeji hodně zdaru. Kdyby někoho náhodou napadlo mě kontaktovat k další spolupráci, vězte, že až v zimě. Dopřejte mi podzimního klidu. Neukončil jsem spolupráci s Hostouní proto, abych šel hned někam jinam,“ napsal Supáček na svůj facebookový profil. Kouče hledají třeba v Tuchlovicích a tam už Supáček úspěšně působil. Jenže do zimy asi čekat nebudou… Dva hráči podali volný přestup rovněž ze Slaného, kromě už avizovaného Michala Obrtlíka také Mike Stibor. Těší se na něj v Brandýsku.