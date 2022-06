„Po sestupu se klukům ještě nějakou dobu vůbec nedařilo a v podstatě rok jenom prohrávali. To se podepíše na každém a oni museli najít víru v sebe sama, že vyhrávat umí. Snažil jsem se jim to dostat do hlav, ale nešlo to hned od začátku a myslím, že vlažný úvod sezony byl zapříčiněn právě tímhle,“ domnívá se David Cimrman.

Roky byl právě on stálicí vranské sestavy, která vykopala dokonce i krajský přebor a vedla si v něm dobře. Po přechodu k trenérskému řemeslu zůstal stejný jako býval na hřišti. Neústupný, náročný k sobě i ostatním, podle klubových stránek osobnost, která podprůměrný tým dovedla přetransformovat v rozjetou mašinu.

Vraný slaví návrat do I. B třídy.Zdroj: Sokol Vraný

Možná také proto byl David Cimrman zklamán koncem sezony. Mužstvo po výhře nad největším rivalem Pozdní mělo už postup jasný, pak ale prohrávalo s nejslabšími celky, které se zachraňovaly. „Tohle mi štvalo, protože jsem chtěl co nejvíc bodů a stovku nastřílených gólů. Nicméně poté, co jsme měli postup jasný, zhoršila se tréninková morálka a motivace klesla. Také nastoupili kluci, co tolik do té doby nehráli, i když na ně to házet rozhodně nechci, protože nám v sezoně strašně moc pomohli. Třeba když kvůli práci musel skončit stoper Suk, nebo nadlouho vypadl Volf, pak to byla pomoc vynikající,“ říká David Cimrman.

Kam se bude ubírat Vraný dál? Vypadá to, že zdejší fotbalová adresa získává nový lesk. Areál je perfektní, vedení klubu podle Cimrman vytváří skvělé podmínky, fanoušci chodí, kádr je široký. „Pro fotbal je teď doba ve Vraném skutečně ideální, daří se. Ale jestli to bude jako za starých časů, to netuším. Podle mne byl krajský přebor pro takovou vesnici už malinko přes čáru, to je můj názor. Líbí se mi B třída, třeba časem, když se bude dařit, tak i A třída. Za mne pro Vraný strop,“ tvrdí.

Posily zatím Vranští tolik nehonili, ale mají je. Dva mladé kluky si vyhlédl právě Cimrman ve Zlonicích a Černuci, protože oba hráče – Zdeňka Růžičku a Miroslava Jaroše, dobře zná, trénoval je ve slánském dorostu.

Klub by chtěl také zkušenější borce z béčka Slaného, Michala Jarába a Robina Hansla, ale zatím se jedná. Zejména Jarába, jenž ve Vraném už hrával, by se Slánští zbavovat nechtěli.

Se zmíněnými posilami a dostatečně širokým kádrem by Vraný mělo hrát v B třídě důstojnou roli, koneckonců už letos dokázalo porazit všechny svoje hlavní konkurenty, přitom téměř nikdy nebyl tým kompletní.

Na Slánsku sice zůstali v soutěži jediní, ale s dobrou partou, jaká tady panuje, se nemusí ničeho bát.

