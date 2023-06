Vraný slaví v sobotu devadesátku, přijďte se podívat na hvězdy, které tu válely

/FOTOGALERIE/ Devadesát let oslaví v sobotu 24. června fotbalový klub Sokol Vraný. Klub patřil v poslední době často k elitě celého okresu Kladno a mnozí hráči z nejslavnější éry postupů až do krajského přeboru by měli dorazit v sobotu i do Agros arény. Téměř padesátky bývalých borců si zahraje přátelský zápas, nicméně Městys Vraný připravil také kulturní oslavu.

Jedna z nezapomenutelných bitev Vraný - Slaný 1:0, byl to faul? | Foto: Roman Mareš