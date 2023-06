Devadesátiny fotbalového klubu Sokol Vraný se povedly. Popřálo sluníčko i řada bývalých hráčů, kteří v Agros areně odehráli pěkné exhibiční utkání a pak slavili konec dalšího fotbalového ročníku.

Oslavy devadesátin Sokola Vraný objektivem Josefa Musila: | Foto: Josef Musil

Nejsevernější klub okresu Kladno nabízí v posledních letech hlavně fotbalovou kvalitu. Dotkl se i fotbalového nebe, když vyhrál I. A třídu a zahrál si krajský přebor. Právě u těchto úspěchů asistovali kluci, kteří se sešli v sobotu v areálu klubu, hodili svoje jména do klobouku a losovali, kdo proti komu bude hrát.

„Nebylo to úplně vyrovnané, protože náš zelený tým byl o dost starší, ale modří se chovali jako fotbaloví džentlmeni,“ usmíval se po remíze 4:4 David Cimrman, který jakožto mladší právě mezi staré pasty zapadl, i když také on toho měl po konečném hvizdu plné zuby. „Chodím běhat, ale tohle je jiný pohyb. V neděli to ještě šlo, ale v pondělí jsem byl celej polámanej,“ naoko hartusil.

Kdo se v jednotlivých mužstvech sešel. Za modré hrál třeba Libor Urban, jenž si podle Cimrmana zaslouží největší pochvalu za to, jak celou akci zorganizoval. Bývalý skvělý střelec byl odměněn dvěma góly, na oba mu pak přihrála další ikona Josef „Bakero“ Bauer. Trefil se rovněž místopředseda a dlouholetý mecenáš klubu Zdeněk Bláha, s nimi excelovali v mančaftu Martin Plašil, Michal Kozelka, brankář Karel Pražák, Petr Matoušek či Miroslav Sedláček.

Proti nim si kopli už zmíněný současný trenér Vraného David Cimrman, ale i o jeho předchůdce na lavičce Josef Fujdiar či vranské ikony jako Pavel Hanzlík, Jirka Koukolíček či Václav Danda. Tenhle vousáč dokonce nasázel hattrick!

Samostatnou kapitolou byl rozhodčí zápasu. Píšťalky se totiž ujal jeden z nejlepších koučů, kteří kdy Vraný vedli, Jiří Pazdera. I on byl ale možná šokován, když mu hoši přinesli na hřiště černobílou televizi, aby si mohl případné sporné momenty prohlédnout ve spolupráci s VARem. A Jiří zkoumal obrazovku poctivě…

Největší ocenění zaslouží Jaroslav Holub. Nejstarší borec setkání naskočil na plac ve svých 68 letech, ale nakonec ho opouštěl na nosítkách. Také tady to bylo hlavně v nadsázce. „To ano, ale v poločase si už na nějaké menší zranění stěžoval. Každopádně má kredit nás všech, je dobrej,“ hlásil David Cimrman.

Ten si s ostatními užil i večerní rozlučku, na kterou někteří vyrazili do blízké Pastoušky, kde k tanci a pohodě hrála Lounská 13. Jiní pak zůstali na hřišti, protože dorazili i borci současného A mužstva, aby oslavili se svými předchůdci konec sezony.

„Za mne se oslava povedla skvěle. Většina pozvaných dorazila, perfektně jsme se pobavili, přišlo dost diváků. Snad bude fotbalu ve Vraném dařit dál,“ doufá David Cimrman.