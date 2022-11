Jenže hned ve druhém zápase přišlo rychlé rozčarování. Výběr OFS Praha – západ začal mnohem lépe a po dvaceti minutách vedl 4:0! „Vůbec jsme nezachytili začátek, dělali chyby a protivník všechny šance zužitkoval,“ mrzelo trenéra.

Jeho výběr se nevzdal, snížil až na 3:4, ale víc šancí nedal a nakonec padl 3:5. „Utkání sneslo z obou stran dobré měřítko. Musím kluky pochválit, že se i za nepříznivého stavu snažili stále hrát fotbal, bojovali o každý míč a chtěli výsledek změnit,“ chválil Novobilský, jinak trenér mládeže SK Kladno.

Nakonec se jeho tým přece jen stal vítězem turnaje. V posledním zápase totiž OFS Mělník porazil OFS Prahu-západ nečekaně jasně 6:2 a tento výsledek Kladnu pomohl, protože na skóre bylo nejlepší.

„Za oba dva zápasy bych chtěl pochválit všechny naše hráče, kteří nastoupili. Předvedli opravdu dobré výkony a děkuji jim a jejich klubům za umožnění reprezentace našeho okresu,“ dodal Marek Novobilský.

OFS Kladno - OFS Mělník 11:0 (Hanáček 4, K. M. Hero 2, Moc, Kraus, Balla, Németh, Kos), OFS Kladno - OFS Praha-západ 3:5 (Hanáček, Kejkrt a Šulík), OFS Mělník - OFS Praha - západ 6:2.

Pořadí: 1. OFS Kladno, 2. OFS Praha-západ, 3. OFS Mělník.

Výběr OFS Kladno: Šípek, Ringmaier, Šulík, Matějka, Kraus, Zikán, Kevin Martin Hero, Balla, Németh, Procházka, Kejkrt, Bunikovský, Mišík, Kos, Hanáček, Fišer, Znamenáček, Moc, Oliva, Junek. Trenéři Gibiš, Novobilský.

