Většina Kladeňáků zná Zličín jako fajn místo na větší nákup, případně jako výhodný parking při cestách do metropole. Zvláštní skupinou jsou ale fotbalisté, ti z Kladenska totiž často do Zličína míří na zdejší kvalitní hřiště s umělým trávníkem. Místní klub je navíc sympatický už tím, jak otevřeně a udatně bojoval před časem s větrnými mlýny - čti poměry v českém fotbale.

Na Zličíně letos hrává přípravy Hostouň, o víkendu tady s domácím mužstvem remizovalo Slaný a ve středu sem vyrazila Hřebeč. Sice ještě bez hvězdného Jakuba Podaného a další slibované a zatím neodtajněné prvoligové posily, ale už v lepším složení než předtím hrála v Podolí (0:3).

Heroický výkon satanského torza nestačil

Tentokrát vedla brankou Dolejše, po přestávce zvýšil na 0:2 Pařízek a teprve potom domácí snajpr a srdcař Merta snížil (trefil se i proti Slanému).

Opora Hřebče Miroslav Novák, který jako mladý kluk několik let barvy Zličína také hájil (později Štěchovice a Zápy), byl ze zápasu nadšený. "Byl to super mač a řekli to i domácí, takže jsme se domluvili, že si za čtrnáct dnů zahrajeme ještě jednou. Je to lepší než trénink," řekl Miroslav Novák.

Právě on má na svědomí příchody některých skvělých hráčů do Hřebče. Díky dobré vyřídilce a vystupování přilákal Tomáše Jablonského, už zmíněného Jakuba Podaného a teď dalšího borce. "Pár kluků nám skončilo, hlavně mladí, tak musíme někoho přivést. Ale jméno řeknu až příští týden," mrkl Novák s úsměvem.

Noví trenéři převzali Lhotu. Tým slibuje, že nic nevzdá