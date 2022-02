Ten je letos opravdu kvalitní a před play off se povedlo vyřešit také post brankáře, kde Brazilce trochu trápil covid a s ním spojené očkování. Kvůli němu vypadl ze sestavy dlouhodobý strážce branky Jan Doležal a zaskočit musel hráč z pole Martin Zelenka. „Toho bylo v bráně škoda a řešili jsme to. Povedlo se nám přilákat Petra Kabeleho z FC Stochov, to je skvělý brankář,“ říká Pavel Dlouhý na adresu rakovnického gólmana, který ve fotbale chytával za Tatran Rakovník a loni na podzim s úspěchem za Hřebeč.

Futsal: může letos někdo ohrozit suverénní Zlonice?

Nastoupil do týmu, kterému se zkraje jeho působení dařilo, ale pak přišly chudší roky. Parta se tak trochu rozpadla a tým sklouzával do průměru. Vše se změnilo v probíhajícím ročníku, vždyť Brazil mají devítibodový náskok na druhé Tenisáky Benešov. „Letos se zase všechno dobře sešlo. Vrátili se někteří kluci jako Tomáš Kott nebo Dominik Santler, je nás dostatek a ve skupině se dva dny před zápasem dohodneme, kdo půjde do sestavy. Držíme spolu na hřišti, tak i na pivku v hospodě. Někdy uděláme turnaj v ping pongu, jindy jezdíme na různé turnaje. Kde je kulička, tam jsme my,“ těší Pavla Dlouhého.

Co čeká Brazil, kteří si vybrali název podle prý nejlepšího týmu zeměkoule, v play off? Není to klasický vyřazovací systém, ale čtyři nejlepší týmy základní části se utkají systémem dvakrát každý s každým. „Prohráli jsme jednou s Kolínem a jednou s Tenisáky Benešov. Ti jsou spolu s Třebusicemi podle mě naším největším protivníkem, hrají fakt dobře. Ale my chceme postoupit a uděláme pro to maximum,“ má jasno Pavel Dlouhý, který loni v létě udělal velký krok dopředu, když opustil mateřské Vinařice a zamířil do I. A třídy do Doks. S nimi vedle tabulku! „V Doksech jsme skvělý tým, ale také zázemí. Jsem rád, že jsme se tak rozhodl,“ nezakrývá šikovný stoper.

68 střel na bránu! Teď si dám dlouhý spánek, usmíval se Bow