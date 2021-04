"Když byl Kudy v Kladně, byl to strašně tichý, hodný kluk. Ať už řekl v Glasgow cokoliv – a oni mu nic neprokázali – je to vrchol a výsměch jemu i Slavii," říká bez obalu Zachariáš, dnes trenér žáčků SK Kladno.

Zároveň si ovšem uvědomuje, že fotbal přináší emoce a ty pramení někdy ve věci, které by dotyční raději vzali zpět.

"Jasně, v emocích i tak hodný kluk mohl říci leccos, kdo hrál fotbal tak to ví, ale podle mne to absolutně není srovnatelné s tím, jaké tresty dostali Skotové, přitom Roofe mohl ukončit Kolářovi kariéru a Kamara napadl pěstí Kúdelu uvnitř stadionu. Vůbec se mi to nelíbí," dodal Michal Zachariáš.

Dodejme, že Kúdela hrál za Kladno na podzim v roce 2010. Šlo o mužstvo plné talentu. Kromě Kúdely v něm bojovali další tehdejší juniorští reprezentanti Bořek Dočkal, Marcel Gecov a Jiří Jeslínek, tým trénoval nynější kouč národního týmu Jaroslav Šilhavý. Kúdela vstřelil v deseti zápasech jeden gól, tehdy značil remízu v Liberci 1:1.