Od úterka měl fotbalový areál Čechie Velká Dobrá vzácné hosty. Na krátkém soustředění se tady sešli členové reprezentačního celku do 19 let. Pod vedením mladého trenéra Davida Holoubka a Romana Hubníka se zde připravovali na dva přípravné duely v Belgii.

Foto: Čechie Velká Dobrá

Výběr do 19 let přivítal v krásném areálu Čechie její manažer Rostislav Stříška. V akci tady byly největší talenty českého fotbalu ve věku většinou 18 let. Tým vede David Holoubek, který před časem vedl i áčko pražské Sparty a dokázal třeba porazit i Inter Milán. Spolu s ním je u kormidla ještě nedávno opora Plzně a pak Olomouce Roman Hubník, bývalý reprezentant.

Tým nyní vyrazí za přípravnými zápasy do belgického města Hasselt, kde je v sobotu 9. září 14:00 čeká zápas proti Skotsku. A o tři dny později, tentokrát s výkopem o hodinu dříve, vyzvou domácí Belgičany.

Pro národní tým do 19 let je to poslední příprava před říjnovou základní fázi kvalifikace o postup na evropský šampionát. Tuto základní fázi odehraje český výběr v domácím prostředí a soupeřem mu budou týmy San Marina, Finska a Rumunska.

Zdroj: Čechie Velká Dobrá