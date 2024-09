Vyrovnat zápas na hřišti soupeře z poločasových 0:4 na 4:4, to se rovná fotbalovému zázraku. Kladenský SK jen lituje, že v následném penaltovém rozstřelu na hřišti Ústí nad Labem byli v pátek večer přesnější domácí. Ale pozor, Kladno podobný pohárový šok nepředvedlo poprvé!

Je to pouhé čtyři roky, kdy kladenská parta hostila v srpnovém duelu tehdy o soutěž výš hrající třetiligový Benešov.

V první půli se Kladeňáci spíš koukali, jak se hraje pořádný fotbal a prohrávali 1:6. Ani tehdy by na ně těžko mohl někdo sázet byť jen zlámanou grešli… Jenže dva rychlé góly po změně stran kormidlo zápasu otočily a rázem favorit fotbal hrát neuměl a kopalo to domácím. Už v 75. minutě snižoval David Čížek na 5:6, a kdyby dnes hřebečský Štěpán Hanzlík dal v závěru tutovku, nikdo by se remíze nedivil.

„Vyhrát poločas 4:0, to jsem nezažil a mohli jsme dát i šestého góla. Potřebovali jsme tak deset minut," usmál se tehdy David Čížek, jenž měl tenkrát bilanci 1+3.

Za Kladno už hráli dnešní útočníci Dominik Šíma a Matěj Šnobl stejně jako Tadeáš Pospíšil. Právě on byl zásadní postavou koncovky úterního zápasu v Ústí. Po hattricku pohárového specialisty Josefa Jakaba totiž rázem svítilo na ukazateli ne 4:0, ale 4:3 a Kladno útočilo. V 92. minutě sice Krejčí velkou šanci nedal, ale vzápětí se po rohu právě Pospíšil prosadil.

Jenže po chvíli selhal při penaltě, a protože nedal ani Eichler a domácí byli stoprocentní, jdou dál oni. „Penalty už jsou loterie, ale jsme samozřejmě rádi, že jsme se na soupeře takhle dotáhli. Kluci za to zaslouží respekt, ukázali velký charakter,“ uznale pokyvoval trenér Kladna Zdeněk Hašek.

Naopak ústecký Svatopluk Habanec přes výhru moc nadšený nebyl. "To, jakým způsobem jsme se prezentovali ve druhém poločase, bylo až ostudné a nehodné našeho klubu. Vést v 84. minutě 4:1 a nechat si dát ve zbytku zápasu tři branky je opravdu fiasko," nekličkoval Habanec, který má klub dovést do druhé ligy a málokdo pochybuje, že se mu to povede.

V pátečním derby s Teplicemi B však musí hráči ukázat výkon ne čtyřicet pět minut, ale celých devadesát. Koneckonců Kladno se o tom samém přesvědčilo hned dvakrát v řadě. V sobotu doma s Chlumcem nechybělo moc, aby ztratilo náskok 3:0, v úterý bylo všechno obráceně.

Fotbal umí být pořádně nevyzpytatelný…