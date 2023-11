Výběr nejlepších hráčů, jak si je vyhledali trenéři při svých návštěvách stadionů, se sešel v pondělí v Náchodě, kde tři dny trénoval a také si tam zahrál mezistátní zápas s polskou Wroclaví. Fitko tak má krásnou vzpomínku a určitě udělá maximum pro to, aby nešlo o vzpomínku jedinou. „Jemu a předtím i Ondrovi Kolouškovi opakuji pořád to samé: jste šikovní a je dobře, že si váš někdo všiml, ale teprve teď jdete do věku, kdy všechno teprve začne. Záleží na vás, jak to uchopíte a co tomu budete chtít obětovat navíc,“ říká jejich kladenský trenér Josef Procházka.