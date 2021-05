Motlík totiž sice po dvanácti letech služeb odešel na zkušenou do nižší rakouské soutěže, ale pak se zase vrátil a vypomohl béčku s výchovou mladíků. Ve dvaatřiceti by měl i na ČFL, ale už se mu nechtělo tolik trénovat a fotbalem se spíš baví. V nedávné anketě Kladenského deníku o nejpopulárnějšího fotbalistu Kladenska bylo znát, jak si ho fanoušci zejména Hostouně cení a skončil na druhém místě za Martinem Svobodou z Klobuk. Počet hlasů byl obrovský: 8687!

Co na takový počet říkáte?

Je to nečekané, ale vážím si toho, i když je to v uvozovkách jen anketa Kladenského deníku. Už jen to, že jsem byl vybrán… Tolik jsem to nesledoval a dal jsem si jeden hlas, aby se neřeklo (smích), zato náš trenér Sup (Miroslav Supáček) to rozjel a všechny doslova zbláznil. Jemu musím poděkovat nejvíc, ale i rodině a spoluhráčům.

Co říkáte jménu vítěze, na klobuckého Martina Svobodu jste asi i narazil ve vzájemném souboji?

Asi ano, ale přiznám, že to nevím. Protihráče na place tolik nevnímám, to spíš když jsem někde na fotbale a s někým se potkám. Takže další kluky z ankety jako Pepu Zlatu či Radka Dudu znám, ale vítěze si nevybavím.

Ze současných fotbalistů Sokola máte odkopáno suverénně nejvíc sezon v dospělém fotbale. Byl jste u čtyř postupů z okresního přeboru až do divize, na který vzpomínáte nejraději?

Každý postup měl něco do sebe a každý postup byla hrozná jízda. (usmívá se) Ale nejraději vzpomínám asi na ten, kdy jsme postupovali do krajského přeboru. Hlavně po tom, co jsme si po mém přestupu do Hostouně s panem Hondlem řekli, že tam Hostouň jednou zase dostaneme. A povedlo se to!

Vy jste šli ale ještě výš…

To, že se povedlo postoupit i do divize, už byla jen třešnička na dortu. A jak známe všichni pana Hondla, nezůstává jen u malých cílů, takže přišel postup do ČFL. A myslím si, že to taky nemusí být konečná. Tedy pokud Hostouň nedostane v poháru Spartu Praha, Hostouň jí zázrakem porazí a pan Hondl skončí, …jak jednou utrousil mezi řečí. (smích).

V červnu si Hostouň zahraje proti áčku Sparty přátelák, troufl byste si také?

To je pro klub sen a mně by se pochopitelně líbilo, kdybych do takového zápasu mohl naskočit. Ale před časem jsem se rozhodl, že už v A týmu skončím. Už se mi nechtělo tolik času trávit s fotbalem. Po angažmá v Rakousku jsem navíc trošku zpohodlněl a nechtěl někomu dokazovat, že na to mám. Šel jsem do B týmu záměrně pro klid a radost z fotbalu. Poslední dobou trávím více času na rybách, i z toho důvodu jsem volil tu pohodlnější cestu.

A když se vrátíte k letům minulým, která hostouňská parta byla ta nejlepší?

Myslím, že to bylo právě mužstvo, které vykopalo krajský přebor. Tam byla neskutečná parta, spousta srandy a celkově si to vše sedlo. Na trenérský post bych dal dvojici Mužík – Čurda. S těmi mělo mužstvo vždy všechno.

Vyčníval jste kvalitou a měl další nabídky, prý i do ligových Bohemians. proč jste nešel?

Nabídek tam bylo hodně a dost se jednalo. Ale nakonec jsem vždy zůstal věrný Sokolu, jelikož mě to tu bavilo a baví. Lidé okolo fotbalu jsou skvělí, fanoušci jsou super. Hostouň vždy byla a je volbou číslo jedna. Ale ta Bohemka mě trochu mrzí, měl jsem příležitost chytit za pačesy. Třeba by se moje fotbalová kariéra pohnula jiným směrem, kdo ví…

Nakonec jste odešel do Rakouska a prý se chystáte znovu?

S Davidem Müllerem jsem šel v roce 2018 do Emmersdorfu a bylo to naprosto neskutečné. Vůbec mi nevadilo, že to tam bylo fotbalově trochu jinde. Ale lidi kolem fotbalu, jejich mentalita, to je prostě vůči Česku nesrovnatelné. Všichni jsou přátelští, rozdali by se. Každému z kluků bych to doporučil a rád se tam vydám znovu. Pokud se začne zase hrát, měl bych jít od léta do Jegingu.

Mezitím jste pomáhal béčku Hostouně, jaké to bylo?

Řada opor tam odsud odešla, je tam však dost mladých hráčů. A skvělí trenéři Supáček se Študentem. Snažím se jim trochu pomáhat, protože mladí jsou snaživí a nechají si poradit, ale také jsou ještě nevyjančení a bude chvilku trvat, než si jejich hra sedne. Dřív to bylo víc do tenisky a o klidu, jak se říká. Teď je to více běhavé, občas trošku zbrklé, ale o to víc bojovné. Potenciál tam však je.

Na závěr se zeptám na šéfa Hostouně Jiřího Hondla, který zásadně vaši kariéru ovlivnil. Jak jste celá léta vycházeli?

My spolu nikdy konflikty neměli, vycházeli jsme výborně. Když se tehdy vynořili s panem Vlčkem v Pavlově z křoví, netušil jsem, že spolu fotbalově půjdeme tak dlouhou cestu. tenkrát jsme si slíbili, že Hostouň vrátíme do kraje, kde už hrávala a to jsme bohatě splnili. Pan Hondl pro hostouňský fotbal dýchá, s týmy doslova žije, chodí i na tréninky. Je neskutečné, co tam odvedl za práci. Od mládeže až k mužům.

František Motlík

S fotbalem začínal ve Spartě Kladno u legendy Karla Kozla, kam ho vozil děda. Pak s celým úspěšným týmem přestoupili do SK Kladno. Později se vrátil na Spartu, ale když mu bylo sedmnáct, objevili ho u něj doma v Pavlově na plácku šéfové Hostouně Jiří Hondl a Miroslav Vlček. Bylo to zásadní setkání, při němž si slíbili, že tým vytáhnou z okresního přeboru až do kraje. Povedlo se to, Motlík byl tahounem týmu při čtyřech postupech až do divize. Skvělý hlavičkář mohl hrát i ligu za Bohemku, která měla seriózní zájem. Tuhle šanci si uniknout nechal a trochu toho lituje. V roce 2018 Hostouň opustil a hrál v rakouském Eggersdorfu, pak se zase vrátil do B týmu. Do Rakouska by měl vrátit, získal ho tým TSU Jeging.

Rudolf MUZIKA, Lukáš HORNÍČEK