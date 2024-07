Rudolf Muzika dnes 10:20

Kdo nakonec vydělal nejvíc na konci bývalého týmu fotbalových Velvar? Vypadá to, že brankář Daniel Spilka. Vrátil se do Dukly, ale ta ho pustila na poslední chvíli do druholigové Vlašimi. Už v pátek tam odchytal první soutěžní zápas na hřišti Opavy a prvním, kdo ho překonal, byl talentovaný Sebastian Pejša, syn někdejší opory Kladna Jana Pejši.