Co se týče změn v kádru, mohou být docela razantní. Nabídku ze zahraničí má stoper Martin Zimmerman, který vyrostl ve vynikajícího fotbalistu a byl zásadním stavebním článkem hry Velké Dobré. Další velká opora Dominik Richter je pracovně mimo republiku a svoje záležitosti musí upřednostnit před fotbalem také David Hrubý, Jakub Porazil a Jan Mertlík. „S kolika budu moci nakonec počítat ještě nevím, ale věřím, že s některými ano,“ doufá Karel Příhoda.

Noví trenéři převzali Lhotu. Tým slibuje, že nic nevzdá

Má však i dobré zprávy. S Kladnem se povedlo dohodnout hostování Filipa Dejčmara, hráče s potenciálem minimálně na ČFL, který ale podzim promarodil a teď by se měl na Dobré dostat do formy. Z Petřína Plzeň pak dorazil Patrik Salvét. To je zajímavý dvacetiletý fotbalista, který se na Kladensko dostal jako student biomedicíny na sítenské vysoké škole.

Dalším příchodem je návrat Petra Matouška z Vinařic a ze stejného klubu by mohl Čechii pomoci také Martin Zelenka. „Zatím je dohoda taková, že bych Velké Dobré pomohl v prvních dvou kolech, protože začínají dříve než my,“ řekl Deníku Zelenka a Karel Příhoda si jeho přínos zatím hodně chválí. „Je to poctivý hráč a takové mají trenéři rádi. Ukazují týmu dobrou cestu, jak na to,“ usmál se trenér.

Ten by byl šťastný, kdyby svůj velký potenciál více rozvinuli na podzim se zraněními laborující ex-ligista Patrik Ondrášek či Denis Rogers, případně další hráči. Třeba i kluci z béčka, jimž dává trenér v přípravě šanci.

A může je nasadit také v přípravných zápasech. Ten první odehraje Velká Dobrá v sobotu na umělce Tatranu Rakovník proti B třídnímu Zavidovu.

Satanům se pomsta nepovedla, ve středu prověří lídra