„Po zápase jsme už s fanoušky mluvili, ale tam to bylo složité. Byl to poslední domácí zápas, takže nebudeme dělat ukvapené závěry, nicméně přes zimu musíme vymyslet něco, co bude fungovat,“ říká manažer Kladna Petr Brabec.

Podle něj nemá smysl platit kvůli dvaceti fanouškům bezpečnostní agenturu, to je pro divizní klub s návštěvami kolem 200 diváků luxus, ale možností je víc. „Například se můžeme pobavit o změně místa, odkud budou fandit. Ale jak říkám, budeme se o tom teprve bavit, je čas.“

SK Kladno zatím neví ani to, zda bude po hříšníkovi, který se brankáře pokusil napadnout, pokutu vymáhat. Podle Brabce o tom rozhodne výkonný výbor.

Platit musí také FK Čáslav, a to poloviční částku 4000 korun. Tady jeden z fanoušků ve 27. minutě divizního zápasu Čáslav – Dvůr Králové polil asistenta rozhodčího pivem z kelímku. V nadsázce tak lze napsat, že za jednou při dnešních cenách přijde nazmar více než stovka piv…

Za televizní hvězdou: Podaný měl na vesnici problém, bývá to divočina

Velká zloba Neumanna

Na zkraty jedinců, které narušily v poslední době některá fotbalová utkání i ve Středočeském kraji, zareagoval důrazně první muž krajského SKFS Tomáš Neumann. Ten vyhlásil nulovou toleranci veškerým násilným činům a napříště musí hříšníci počítat s tresty na vyšší hranici sazebníku.

Neumannovi došla trpělivost po několika incidentech, které se staly jak v soutěžích dospělých, tak u mládeže. „Poslední dobou se nejen u nás v kraji, ale všeobecně ve společnosti stupňuje agrese, která se na hřištích nevyhýbá i utkáním mládeže. Proto jsem se rozhodl vyhlásit nulovou toleranci agrese vůči rozhodčím, hráčům, funkcionářům i delegátům,“ říká Neumann ve svém apelačním videu na stránkách SKFS.

Neumann se na dalším postupu dohodl s předsedou Disciplinární komise Martinem Havlem. A panuje mezi nimi shoda. Odteď bude platit pořekadlo: Na hrubý pytel hrubá záplata. „Budeme trestat prohřešky agrese ať už je to napadení hráče, rozhodčího, delegáta, funkcionáře, na horní hranici dle sazeb disciplinárního řádu! Nikdo nechceme, aby to došlo až k ublížení na zdraví, nebo k tomu nejhoršímu,“ důrazně hlásí Neumann a věří, že fotbalisté dovedou být slušní a jako členové nejrozšířenějšího sportu musí jít příkladem. „Začněme každý u sebe a ukažme, že i fotbal může být hrou gentlemanů,“ uzavřel Tomáš Neumann.

Zdroj: Youtube