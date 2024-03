Fotogalerie: Záchrana je blíž, Kalina v Boleslavi navázal gólem na tátu

Vybojované tři body přivezli hráči SK Kladno do devatenácti let z Mladé Boleslavi. Ve středočeském derby zvítězili 3:1. Mladší dorostenci v městě automobilů prohráli, stejně jako starší žáci v Hradci Králové. Vyhráli pouze mladší žáci do dvanácti let, kteří porazili Meteor Praha.

Sokol Hostouň - SK Kladno "B" 1:0, KP U19, 24. 3. 2024 | Foto: Bohumil Kučera