Video: Záchrana! Spásný gól trefil dorostencům Kladna Fajka

Byly to obrovské nervy do poslední minuty a teprve Sebastian Eška proměněnou šancí odšpuntoval kladenskou euforii a zmar pražského Meteoru. Tým z Kladna vyhrál boj o záchranu dorostenecké ligy 2:1 a zachránil se i pro příští ročník. Podruhé v řadě měl pořádnou kliku, příští rok by se už hazard do posledního kole nemusel vyplatit.

Dorost SK Kladno uhájil na Meteoru místo v České lize dorostu. | Foto: David Klier