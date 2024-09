Velmi slušný výkon předvedli proti silnému soupeři starší žáci SK Kladno do patnácti let. Na hřišti v Edenu prohráli s fotbalisty Slavie Praha 1:4, když ještě deset minut před koncem to bylo jen o jednu branku. „Pro kluky to je jasný ukazatel, že co fotbalu dávají, to se jim vrací, vždyť minulou sezonu jsme od stejného soupeře dostali za dvě utkání 35 gólů,“ řekl kladenský trenér Vladimír Procházka.

Ani starší žáci do čtrnácti let proti slavnému soupeři nepropadli. S hráči Slavie Praha prohráli 3:5. „Soupeř byl fotbalovější, ale našim klukům patří velký dík za to, jak k zápasu přistoupili a jak ho odmakali. Cením si také tří vstřelených branek,“ hodnotil Josef Procházka, trenér Kladna.

Nejhůře v porovnání se Slavií Praha dopadli mladší žáci do třinácti let. Ti na svého soupeře nestačili a prohráli 5:15. „Od začátku nebylo o vítězi zápasu pochyb. Soupeř nás převyšoval v rychlosti práce s míčem i v rychlosti rozhodování. Nezbývá nám než se z takového utkání poučit a pracovat dál,“ ví kladenský trenér Radek Hlavsa.

Proti Slavii Praha nastoupili i mladší žáci SK do dvanácti let. Ani oni si nevedli špatně a se silným soupeřem prohráli 3:6. „Chtěli jsme hrát odvážně, ale soupeři se více dařilo v osobních soubojích i herních dovednostech. Hráče i tak můžeme pochválit za předvedený výkon a do budoucna máme na čem pracovat,“ řekl Jindřich Fajka, trenér Kladna.

ČLŽ U15: SK Slavia Praha - SK Kladno 4:1 (2:1)

Branka: 21. Kantor

Sestava: Lhota - Paur (68. Skála), Kantor, Hauge, Sýkora (68. Blažek) - Vavřínek, Vejvoda, Linc (53. Holý) - Zachariáš (41. Jícha Jan), Lidický (68. Melka), Kadlík (60. Pleiner)

ČLŽ U14: SK Slavia Praha - SK Kladno 5:3

Branky: Topolanský, Svoboda, Dudáček

Sestava: Šnábl - Kalinová (41. Dudáček), Antonov, Rindoš, Ciniburg (57. Brzybohatý) - Otcovský, Zemek, Poloček (41. Dvořák), Soukup (41. Lukáč), Svoboda (72. Hons) - Topolanský (57. Kučera).

ČLŽ U13: SK Kladno – SK Slavia Praha 5:15

Branky: Spal, Seidl, Koloušek, Suchý, Skolil

Sestava: Verner, Rojt – Pchalek, Hlavsa, Ricci, Rekl, Seidl, Hunal, Dia, Chadima, Skolil, Suchý, Hlinovský, Spal, Koloušek, Hosnedl

ČLŽ U12: SK Kladno - SK Slavia Praha 3:6

Branka: Hruška, Saska, Kotovič

Sestava: Kieryk - Svoboda, Saska, Kučera, Dolejš, Volf, Pomahač, Kolka, Hruška, Kravčík, Novotný, Kotovič