Spanilou jarní jízdu dotáhl fotbalový starší dorost SK Kladno až k záchraně České ligy, o úspěchu jsme informovali už včera. A jak dopadly další kategorie? I starší žáci zakončili sezonu skvěle. Na domácím hřišti porazili silné Teplice 2:1.

SK Kladno - RMSK "Cidlina" Nový Bydžov 0:4 (0:3), ČLŽ U15, 20. 8. 2022 | Foto: Bohumil Kučera

„Kluci opět ukázali neskutečný charakter a velké kladenské srdce. Jsme nesmírně šťastní, jak to zvládli, a nejen toto utkání, ale i celou jarní část,“ vrátil se ještě trenér staršího dorostu Jan Pejša k výhře na hřišti Meteoru, která jeho tým zachránila v soutěži.

Bohužel velkým zklamáním skončilo utkání mladšího dorostu, ten na hřišti Meteoru prohrál ostudně 1:10. Omluvou nemůže být ani to, že při souběhu zápasů U17 a U18 nastoupili do utkání hráči širšího kádru. „Na hřišti existovalo pouze domácí mužstvo, naši hráči nestíhali v žádné fotbalové dovednosti. Výsledek byl zcela zasloužený,“ zlobil se Radek Duda, trenér Kladna.

V krajském přeboru staršího dorostu vyhráli fotbalisté SK Kladno na hřišti Lhoty 5:1. Utkání poznamenal neproměněný pokutový kop domácích v úvodu. „Přestože naše hra v poli nebyla optimální, dokázali jsme se dostatečně prosazovat a to rozhodlo,“ hodnotil Jan Pejša. Mladší dorostenci vyhráli ve Lhotě 3:1.

Video: Záchrana! Spásný gól trefil dorostencům Kladna Fajka

Starší žáci U15 nastoupili v nejvyšší soutěži v posledním kole doma proti fotbalistům Teplic. Ve vyrovnaném utkání byli úspěšnější a vyhráli 2:1. „Výhodu jsme získali dobrým vstupem do zápasu. Klukům děkuji za velmi dobrou a pro všechny přínosnou sezonu,“ uzavřel kladenský trenér Jaroslav Hamouz.

Špatně vstoupili do svého utkání s Teplicemi starší žáci do čtrnácti let. Brzy prohrávali 0:2, poté hru vyrovnali a zkraje druhé půle snížili. „Jenže pak jsme další šance neproměnili a hosté nám opět odskočili na dvougólové vedení a zaslouženě vyhráli,“ hodnotil Josef Procházka, trenér Kladna.

KPSD: SK Lhota - SK Kladno B 1:5 (0:2)

Sestava: Kralovič - Rottner, Požár, Kos, Novobilský (46. Měchura) - Maxant, Kolka (53. Justra) - Kopta, Mucha, Kejzar - Haluza (63. Fedorovych)

Branky: 2x Haluza, Mucha, Rottner, Fedorovych

ČLD U17: FK Meteor - SK Kladno 10:1 (7:0)

Sestava: Lhota - Rekl, Abrhám, Hůla, Janát – Palán (62.Randýsek), Debroise (46. Svoboda), Eška, Zoubek, Procházka (68. Havel) - Feřtek

Branky: Zoubek

KPMD: SK Lhota – SK Kladno B 1:3 (1:0)

Sestava: Vojtíšek – Assar, Šindler, Kučera, Novobilský – Justra, Drechsler, Šťastný, Přerovský, Mezera – Peroutka

Střídali hokejově: Jílek, Novotný, Kopta, Kralovič

Branky: Justra, Jílek, Drechsel

ČLŽ U15: SK Kladno - FK Teplice 2:1 (1:0)

Sestava: Nohava – Šťastný, Kučera, Šindler, Novotný (67. Novobilský) – Drechsel (77. Justra), Šiktanc, Mezera (41. Peroutka, 80. Assar), Polák (71. Přerovský), Jílek – Burle

Branky: Jílek, Peroutka

ČLŽ U14 - SK Kladno – FK Teplice 1:3 (0:2)

Sestava: Koloušek – Kalík, Fitko, Kyjanka – Martinovský, Antonov, Bacílek, Chvalník, Hájek - Pešek (70. Jemelka), David (60. Ježek).

Branky: Martinovský

Petr MAŇKOŠ