Mužstvo se v době předčasného ukončení soutěže drželo na slušném šestém místě tabulky jedné ze skupin České ligy žáků. Před ním byly týmy Sokolova, Slavie, Karlových Varů či pražského Tempa, ale za ním další silné bašty jako Ústí nad Labem, Děčín či Chomutov. „Šesté místo ze čtrnácti bereme, koresponduje to s naším předsezonním plánem,“ říká Josef Kučera, bývalý pracovitý obránce Hostouně a později kouč áčka Unhoště.

Jako hráč obrovský bojovník, který teď má v týmu podobné typy hráčů, protože hodně talentovaný Kubů zamířil do Slavie a další trojice do Motorletu. „S tím jsme se museli nějak vypořádat a podle mne vypořádali. Tenhle tým je totiž strašně moc poctivý, navíc má úžasnou docházku. S kolegou Markem si děláme statistiku a kluci v 94 procentech na trénink chodí. Teď po krizi přišli poprvé všichni a podruhé scházel jediný. Jsou to fakt dříči,“ chválí mužstvo Josef Kučera.

A přidal ještě jednu zajímavost: třetinu osmnáctičlenného kádru tvoří Kladeňáci, zbytek jsou borci z okolních vesnic.

ANKETA DENÍKU: ČEŠI V POHYBU

Kvůli mezinárodní situaci letošní prázdniny strávíme převážně v Česku. Deník se rozhodl zjistit, jak chcete letošní dovolenou strávit právě vy a vaši blízcí. Do speciální ankety se zapojily již stovky čtenářů. Zúčastněte se také a pomozte nám zjistit, jak bude léto v Česku vypadat. Stačí do 20. května 2020 vyplnit anonymní formulář, který najdete na adrese www.cesivpohybu.cz.