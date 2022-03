Aktuálně je na tom lépe SK Rakovník, který před několika lety dosáhl toho, po čem Kladno zatím marně touží - tedy postupu do ČFL. Rakovnickým se ale ve třetí lize zatím moc nedařilo. V první sezoně je před pádem zachránil jen covid a předčasné ukončení soutěže, ve druhé se situaci v podstatě opakovala, i když už byl Rakovník silnější. Loni na podzim také nebyl úplným outsiderem ČFL, ale bodů má málo a boj o záchranu ho nemine. Tým je navíc opět hodně změněn a jedním z hráčů, kteří by rádi odešli, je také Michal Rendla, který měl od ledna povolení připravovat se s Kladnem. Dnes by tak mohl nastoupit proti svým nedávným spoluhráčům.