Postavili se slavným celkům Atletica Madrid, Sampdorii Janov, FC Turín nebo akademii římského Lazia. Přesto neudělali vyslanci mládežnického fotbalu ze Zákolan na turnaji v italské Ravenně žádnou ostudu. O velikonocích si tady zahrály výběry dívek i kluků a zejména děvčata byla blízko postupu ze skupiny.

Vyslanci fotbalových Zákolan na turnaji v italské Ravenně. | Foto: Fotbal Zákolany

Na historický zájezd vyrazil maličký český klub od Zákolanského potoka s chutí zahrát si dobrých fotbal i proti mnohem slavnějším klubům, ale také předvést ukázky svých freestylových fotbalových dovedností. I kvůli tomu pořadatelé Zákolany pozvali a nelitovali. "Vystoupení jsme předvedli hned po zahajovacím ceremoniálu a docela se nám povedlo," chválil šéftrenér Zákolan Ivan Novák.

Co se týče hry samotné, víc se vedlo dívkám, s jejichž vedením pomohl profesionální kouč David Jarolím. Družstvo posílila kladenská Vanesa Kalinová, která ale vlastně hostem není. Její táta, bývalý prvoligový hráč Václav Kalina, pochází právě ze Zákolan. "Vanesa je sice o rok mladší, ale je to hodně ostrá stoperka. Klidně se zeptejte se v Madridu, ve Švédsku nebo v Janově," usmíval se Novák.

Holky na úvod turnaje pokazily začátek zápasu s Cesenou. Prohrávaly 0:3 a teprve pak zabraly. Jen však snížily na 3:2 a právě tahle prohra je nakonec připravila o lepší umístění. Druhý zápas s CFC Janov už týmu vyšel. Vyhrál 4:0 a z toho jednu branku dala i gólmanka, která si doběhla přes celé hřiště na rozehrání rohového kopu.

Ve třetím zápase změřily zákolanské Amazonky síly s vyslankyněmi Atletica Madrid. Slovutný španělský klub, jenž se mezi muži pyšní triumfem v Lize mistrů a miliony fanoušků po celém světě, porazil Zákolany 1:0. Přitom české hráčky měly spoustu šancí a inkasovaly velmi smolně hned v úvodu utkání. I tenhle nezdar rozhodl, že ze skupiny Češky nepostoupí.

Druhý den si toužily spravit chuť. Do cesty se jim připletla jedna z nejlepších a největších švédských akademií IF Brommapojkarna, Zákolany ale vyhrály 1:0, když tentokrát štěstí stálo na jejich straně. "Fotbalově se mi tento tým zdál nejlepší. Vedli jsme už v první polovině, druhá byla ovšem hodně těžká a soupeřky byly lepší. Nakonec jsme těsné vítězství udrželi," oddechl si Ivan Novák.

V boji o umístění dívky opět potkaly švédský tým a také s IF Djurgardens to byla remíza 0:0. Na závěr pak podlehly Sampdorii Janov 0:1. "Bylo to vyrovnané utkání a bodík jsme si asi zasloužili. Herně jsem i tak velmi spokojen," uzavřel hodnocení ženského turnaje Ivan Novák.

Kluci začali turnajové vystoupení proti neapolské Academii Stabia velmi dobře. První poločas byl bezbrankový, po obrátce však Italové přidali a vyhráli 3:0. Ivan Novák konstatoval, že soupeř hrál velmi agresivně na hraně pravidel, spíše za hranou, ale rozhodčí vše toleroval. Prohra Zákolany probrala, protože druhý zápas pro ně byl historickým milníkem. Poprvé v historii fotbalisté maličkého českého klubu nastoupili proti účastníkovi italské Serie A - a to FC Turín.

Čekali fotbalový kolotoč, ale nic takového se neroztočilo. Sice obdrželi dvě branky z rohu a ještě k tomu hlavou, ale hráči byli ve většině případů o dvě hlavy menší. Držení míče ani kombinace Zákolany proti takovému soupeři nezdobily, a jako vždycky raději vsadili na hru jeden na jednoho. "Podařilo se nakonec soupeře i přehrát a kličky se dařily. Vytvořili jsme si i tutové šance. Bohužel jsme po velkém tlaku branku nevstřelili. Biologicky jsme byli o dost pozadu, ale technicky jsme se soupeři vyrovnali. Kluci od soupeře se s námi také vyfotili na památku," chlubil se Ivan Novák.

Třetí zápas už jeho tým musel vyhrát, nechtěl být poslední. Tým CC Roma je akademií Lazia, na turnaji měl tři mužstva v jedné kategorii se zhruba padesáti dětmi ze stejného ročníku. Poločas byl 0:0, ale Zákolanští už byli zvyklí na velkou agresivitu soupeře, a sami ji rovněž nabídli. Ujali se vedení, ale protivník vyrovnal nádhernými nůžkami.

"Nakonec jsme to strhli a vyhráli 2:1, náš výkon rostl. Druhý den jsme opět potkali stejného soupeře a opět vyhráli, tentokrát 1:0," byl spokojen Ivan Novák a brak i remízu z posledního utkání s AS Roma-Pienta. "Krásný zápas plný šancí na obě strany. Výkony kluků zápas od zápasu rostly a za to jsem rád. Byli jsme nejmenším týmem na turnaji co do počtu registrovaných dětí. Měli jsme nejméně hráčů na střídání. Nemáme ani autobus, ba ani dvě tréninkové plochy. Přesto jsme to riskli a vyrazili. Udělali freestylové představení a bavili se v Itálii fotbalem," dodal nadšeně kouč zákolanské mládeže.

