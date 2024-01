Od nového roku se fotbalový klub Zákolany stal partnerem pražských Bohemians. Jak se to podařilo a jaké jsou záměry a cíle tohoto spojení, o tom mluvil pro Deník Ivan Novák, jenž má zejména mládež v Zákolanech na starosti.

Trenér klubu Fotbal Zákolany Ivan Novák. | Foto: Deník/Rudolf Muzika

Na jakém základě jste se právě vy stali partnerským klubem Bohemians?

Bylo to základě delší vzájemné spolupráce, neboť u Klokanů zastávám asi čtyři roky roli trenéra určité kategorie a několik hráčů již od nás ze Zákolan do Bohemky putovalo. Na začátku je dobré dodat, že je prioritou klubu vychovávat úspěšné hráče a posouvat je ve sportovním životě dál, což mne jako trenéra i naplňuje, těší a dává mi to smysl a radost do další práce.

Kluby jsou ale velikostí diametrálně odlišné…

Přestože jsme na opačném pólu tabulek a máme pouze asi 50 aktivních dětí, každoročně některé odchází do Top klubů. O naše děti je zájem a důvod je prostý. Vyrůstají ve svém klidném prostředí. Trénovat mohou třeba i dvě hodiny. Po tréninku často zůstávají a kopou si na branku. Mají individuální přístup a jednoho trenéra s asistentem po celou dobu až do odchodu do jiného klubu. Po zvládnutí určitých technických dovedností zhruba v 10 letech začínají s tréninkem Freestylu, který je učí devítinásobný mistr světa Honza Weber a zlepšují svoje mistrovství s míčem.

Slánskou partu čeká dřina. Nové hráče zatím klub nemá, tři ho opustili

Jak moc koukáte na výsledky zápasů?

Výsledky v soutěžích pro nás prioritou nejsou a je to podle mne naše výhoda. Protože se celou dobu soustředím pouze na jednotlivce a jeho zdokonalování. Vždy hráče ocením pochvalou, když je odvážný a zkouší jedno ze čtyřiceti možných obejití soupeře, které se učil. Záměrně také třeba posílám brankáře na rohy a chci, aby kdykoliv zkusil vstřelit branku nebo po něm vyžaduji kličku proti napadajícímu útočníkovi. Někdy pošlu stopera na hrot a hroťáka na stopera, aby si všichni všechno vyzkoušeli. Vše je vlastně úplně jinak a to možná rozhoduje i o kvalitě našich dětí. Máme už i jednu mládežnickou reprezentantku a momentálně několik dětí v tréninku v Top klubech. Pět kluků právě v Bohemians, jednoho v Dukle, tři děvčata na Spartě a jednu na Slavii.

Zdroj: Youtube

Co vše vám může partnerství s Bohemians nabídnout?

Podle mne hlavně víc dětí do klubu Fotbal Zákolany, protože mají možnost dál fotbalově růst a určitě každý dostane možnost si i v Bohemce minimálně zatrénovat. Děti, které naopak jsou z okolí a jsou kmenovými hráči Bohemians, můžou trénovat u nás. Další plus ve spolupráci vidím ve stejné koncepci vývoje dětí a nulový tlak na výsledky hlavně u těch nejmenších. Skvělé je vzdělání trenérů, které má Bohemka v topu a další růst našich dětí je zaručen. Dále chci, aby naše děti nebyly obchodovány, to znamená každý náš hráč odchází zdarma a v případě neúspěchu se zdarma i vrací. Pro naše děti chci prostě jen to nejlepší a to nabízí partnerství s Bohemians.

Video, foto: Špunti na hřišti. Fotbalové nadšení tryskalo v unhošťské hale

Hrajete úplně rozdílné soutěže, to nebude překážka?

Co se týče herní úrovně, tak spolu můžeme určitě soutěžit v nejnižších kategoriích, kde je startovní čára pro všechny stejná. Dále jsme se měřili několikrát v kategorii ročníku 2009-10 a i tam jsme odehráli pěkné vyrovnané zápasy. Tyto dva ročníky se v Zákolanech povedly. Nutno podotknout, že polovinu hráčů tvoří hráčky a možná jsme jediný tým v Česku, který má polovinu chlapců a polovinu děvčat.