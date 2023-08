Žákovské kluby SK Kladno se dál drží mezi českou elitou

Žákovská liga? Víc v České republice ve fotbale hrát nejde. SK Kladno je členem téhle elity a rok co rok se snaží co to dá, aby i v ostatních žákovských kategoriích bylo konkurenceschopné i s kluby, které mají lepší podmínky.

Rasdek Hlavsa, šéftrenér žákovských kategorií SK Kladno. | Foto: Deník/ Rudolf Muzika