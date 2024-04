Co vás vedlo k účasti v Zaměstnanecké lize Deníku?

Loňské pěkné třetí místo a možnost zabojovat o lepší umístění. Uvidíme, jak to dopadne (úsměv).

Jdete do turnaje s cílem vyhrát, nebo u vás platí „coubertinovská“ slova o tom, že hlavní je se zúčastnit?

Do každého zápasu či turnaje jdeme s tím, že ho chceme vyhrát. Necháme se překvapit, zda nám bude přát štěstíčko a povede se nám něco „urvat“.

Můžete přiblížit váš tým? Kdo bude postrachem soupeřů?

Jednoduchá odpověď – celý tým. Je to kolektivní sport a žádné „já“ není.

Valeo se chystá na Zaměstnaneckou ligu, rádi by slyšeli You never walk alone