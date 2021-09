Ve fotbalovém areálu v mosteckých Čepirozích se uskutečnilo semifinále Zaměstnanecké ligy Deníku, kde mezi sebou ve fotbale bojují firemní týmy o postup do velkého finále soutěže, které se uskuteční na začátku října v Praze.

Vítězové mosteckého turnaje Metal Trade Comax, a. s. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

Zaměstnanecká liga letos odstartovala v prvním ročníku. Síly přijelo do Mostu měřit pět celků a to Toyoda Gosei Czech, s. r. o., Metal Trade Comax, a. s., Crystalex, Magna Automotive a Personna International CZ, s. r. o. Hrálo se systémem každý s každým na dvakrát deset minut a na šířku fotbalového hřiště. Po pěti hodinách od losování bylo jasno. Do Prahy se na celorepublikové vyvrcholení prvního ročníku soutěže probojovaly celky Metal Trade Comex a Personna International. Bronz brali borci z Toyody, čtvrté skončilo družstvo Ctystalexu a pátý byl Magna Automotive.