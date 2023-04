Zaměstnanecká liga je už tradiční fotbalová soutěž Deníku, jež se hraje turnajovým systémem. Účastníci se mohou těšit na skvělý zážitek a ti nejlepší, kteří se umístí na medailových pozicích, získají atraktivní ceny.

Výběr fotbalistů Konecranes and Demag | Foto: Konecranes and Demag

Ještě před turnajem firemních fotbalových týmů z okresů Kladno a Beroun, který se uskutečnil v Družci, jsme se ptali šéfů firem, lídrů a kapitánů, kteří dostali sportovně laděné otázky. Jak odpovídal kapitán týmu Konecranes and Demag Ján Goliáš?

Jaké jste měli ambice v turnaji?

Snažit se podat co nejlepší výkon. Jsme všichni rekreační hráči, takže si chceme hlavně zasportovat a zahrát si dobrý fotbal.

Konecranes and DemagZdroj: Konecranes and DemagKdo by měl být z vašeho týmu postrachem soupeřů a proč?

Jsme parta, kde každý fotbal hraje a má ho rád, ale žádný „postrach“ mezi námi asi není.

Co byl váš dosavadní největší individuální sportovní úspěch?

Fotbal mě baví, chodím si často zahrát do různých skupin. Rád taky běhám. Za úspěch považuji to, že si na sport dokážu udělat čas.

Pokud byste si musel vybrat: Slavia, nebo Sparta?

Nemám žádné preference. Fotbal si užívám hlavně tím, že ho sám hraji.

Koho ze současné generace fotbalistů nejvíce obdivujete?

Nejsem příliš aktivní divák všech fotbalových utkání, takže si netroufám hodnotit.

Do celorepublikového finále se už jistě nedostanete, o to si zahraje váš družecký protivník Fotbal míří do Evropy, ale hypoteticky: vítěz letí za odměnu na výlet do Evropy. Který zápas by vás lákalo vidět?

Asi bych si vybral nějaký zápas anglické ligy.

