Zaměstnanecká liga je už tradiční fotbalová soutěž Deníku, jež se hraje turnajovým systémem. Účastníci se mohou těšit na skvělý zážitek a ti nejlepší, kteří se umístí na medailových pozicích, získají atraktivní ceny.

Zaměstnanecká liga v Hradci Králové | Foto: Lubomír Douděra

Ještě před turnajem firemních fotbalových týmů z okresů Kladno a Beroun, který se uskuteční 24. dubna v Družci, jsme se ptali šéfů firem, lídrů a kapitánů, kteří dostali sportovně laděné otázky. Jak odpovídal Petr Bartošík, kapitán týmu Mitsubishi Electric Automotive Czech?

Jaké máte ambice v turnaji?

Ambice našeho týmu jsou asi jednoduše takové, že prohrát na turnaj rozhodně nejedeme. Určitě bychom rádi postoupili minimálně do dalšího kola. Bude však záležet nejen na kvalitě našeho týmu, ale také na kvalitě soupeřů.

Kdo by měl být z vašeho týmu postrachem soupeřů a proč?

To je pro mě těžká otázka, protože neznám kvality kolegů z práce, zatím jsme na žádném turnaji nebyli. Známe se tedy zatím pouze z firemního prostředí.

Logo Mitsubishi ElectricZdroj: Mitsubishi Electric

Co byl váš dosavadní největší individuální sportovní úspěch?

Za největší dosavadní sportovní úspěch (ten fotbalový) považuji asi postup do Krajského přeboru v kategorii mužů.

Pokud byste si musel vybrat: Slavia, nebo Sparta?

Pokud bych si doopravdy musel vybrat jeden z těchto týmů, byla by to spíše Slavia, ale více než kterémukoli z těchto týmů fandím spíše kvalitnímu fotbalu.

Koho ze současné generace fotbalistů nejvíce obdivujete?

Nejspíše bych jmenoval kanonýra Manchesteru City - Erlinga Haalanda, ale zde je rovněž těžké říct jen jedno jméno, v množství tak velkých jmen, kterými jsou Messi, Neymar, Mbappé, nebo třeba Jude Bellingham či Gavi – a mnoho dalších.

Pokud vyhrajete celorepublikové finále, poletíte za odměnu na výlet do Evropy. Který zápas vás láká vidět?

Nejraději bych viděl tradiční londýnské derby Chelsea – Arsenal, ale nepohrdl bych žádným derby anglické Premier League. Z jiných lig by to bylo nejspíše španělské El Clásico. Finále Ligy Mistrů je však asi největším snem každého fotbalového fanouška, obzvlášť za účasti jeho oblíbeného týmu.

Mediálním sponzorem oblastního kola Zaměstnanecké ligy Deníku pro okresy Kladno a Beroun je město Králův Dvůr.