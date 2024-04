Už v pondělí 22. dubna vyběhnou na trávník tentokrát SK Velké Přítočno fotbalové týmy, které se přihlásily do úspěšného projektu regionálních Deníků - Zaměstnanecké ligy. Na Kladensku a Berounsku patří mezi tradiční účastníky i výběr firmy Metal Trade Comax z Velvar. V krátkém rozhovoru představil loni neúspěšné, ale jinak vlastně nejúspěšnější mužstvo soutěže, které vyhrálo i celostátní kolo - Zdeněk Kieryk, ředitel divize Lakovací linka. Jinak skvělý brankář.

Úspěšný fotbalový tým firmy Metal Trade Comax | Foto: Metal Trade Comax

Co vás vedlo k účasti v Zaměstnanecké lize Deníku?

Loňské vyřazení už v prvním kole nás snad trošku vyhecuje a tak se ještě jednou chceme podívat do finále…

Jdete tedy do turnaje s cílem vyhrát, nebo u vás platí „coubertinovská“ slova o tom, že hlavní je se zúčastnit?

Cilem je postup a pak se uvidí… je to kulaté že? ..a my už nejsme někteří nejmladší. Takže s respektem k soupeřům a mládí.

Můžete přiblížit váš tým? Kdo bude postrachem soupeřů?

Nevím zda pro soupeře, ale spíše pro nás to mohou být stále častější zranění. Jinak se tým skoro nezměnil. Jeho jádro hraje fotbal za Doksy a je doplněno o kluky z Velvar B, Tuchlovic a SK Kladno.

Zaměstnanecká liga: Dachser hraje jedině na tým, žádné "JÁ" neexistuje

Pokud se s kolegy bavíte o fotbale, co (za klub, soutěž, hráče…) nejčastěji rozebíráte?

Určitě hlavně ty naše Doksy, kde nás působí nejvíce a poslední dobou i celkem SK Kladno, kde jsme skoro všichni začínali. Z ligy pak neustálý boj Sparta vs. Slavia.

Čistě hypoteticky: kdybyste měl možnost vzít do mužstva některou ze současných fotbalových hvězd, na koho byste ukázal?

To není jednoduchá otázka… Z těch opravdu TOP hráčů asi Haaland nebo Mbappe. A z naší ligy… hlavně ne Slávistu! (smích)

Nejlepší tým Zaměstnanecké ligy Deníku - a vám už se to povedlo - si za odměnu může vybrat zájezd na fotbal. Který zápas v Evropě vás ještě láká vidět?

Opět by to bylo podle výběru většiny kluků, ale osobně tipuji Real nebo Arsenal.

Metal Trade ComaxZdroj: Metal Trade Comax