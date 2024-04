Už v pondělí 22. dubna vyběhnou na trávník tentokrát premiérově SK Velké Přítočno fotbalové týmy, které se přihlásily do úspěšného projektu regionálních Deníků - Zaměstnanecké ligy. Na Kladensku a Berounsku patří mezi tradiční účastníky i výběr Prague Footbal College, který loni základní kolo vyhrál. S rozhovorem souhlasil Radim Fulík, který jinak chytá za slavný klub ČAFC Praha, na ČAFCE navíc působí i v roli trenéra u mladšího dorostu.

Prague Footbal College je škola se zaměřením na fotbal a výchovu nových mladých trenérů a manažerů.

„Naše škola se Zaměstnanecké ligy zúčastní tento rok již potřetí za sebou a vždy si v ní vedla obstojně, když jsme se v minulém roce dostali až do poslední fáze o zájezd na evropský fotbalový zápas. To vše díky výhře v první fázi turnaje v penaltovém rozstřelu a postupu z druhého místa v druhé fázi turnaje až do finální fáze. Tam se nám bohužel nedařilo i kvůli absenci našeho klíčového hráče Petra Řezáče, který už měl v tomto datu naplánovánu dovolenou,“ popsal zkušenosti se Zaměstnaneckou ligou Radim Fulík a představil i pravděpodobnou sestavu týmu na pondělní odpoledne:

Radim Fulík (B), Jiří Řemenář, Martin Kavka, Matyáš Hájek, Roman Kuklík, Patrik Hannebichler, Petr Řezáč, Martin Řezníček, Jan David, Vojtěch Habr, Sebastiano Razetto, Ondřej Matějka

Co vás vedlo k účasti v Zaměstnanecké lize Deníku?

Od té doby, co vznikl projekt Prague Football College, tak jsme součástí Zaměstnanecké ligy, stalo se to takovou naší tradicí a rozptýlením mezi zkouškami.

Jdete do turnaje s cílem vyhrát, nebo u vás platí „coubertinovská“ slova o tom, že hlavní je se zúčastnit?

Jdeme si hlavně zahrát fotbal. V podstatě v sestavě, která se spolu na trávníku potká opět po roce, jinak se potkáváme pouze ve školních lavicích, takže by bylo přehnané tvrdit, že cílem je vyhrát. Ale minulý rok jsme do turnaje šli se stejným cílem, zahrát si fotbal a dopadlo to postupem až do finále. Kdyby se stalo něco podobného jako minulý rok, určitě by se nikdo z nás nezlobil a výhra v turnaji by pro nás byla taková třešnička na dortu.

Můžete přiblížit váš tým? Kdo bude postrachem soupeřů?

Věkový průměr našeho týmu je poměrně mladý, skládá se z aktivně hrajících fotbalistů, nejstarší tam budu pravděpodobně já (26 let). Postrachem všech útočníků bude určitě Jirka Řemenář, který hraje fotbal v Pražském přeboru za ABC Braník a futsal za ČAFC Praha, kde patří k hlavním oporám obrany, jež letos slavila titul ve futsalovém Pražském přeboru.

Směrem do ofenzivy máme několik skvělých hráčů, zajímavou postavou v našem útoku bude Martin Kavka, odchovanec pardubického fotbalu a velký fanoušek Baníku Ostrava, kterého bych pohybem a výběrem místa v soupeřově vápně přirovnal k Davidu Lafatovi v jeho nejlepších letech.

Další útočnou zbraní budu určitě mladý a šikovný Sebastiano Razetto hrající za přeborovou Přední Kopaninu.

Pokud se s kolegy bavíte o fotbale, co (za klub, soutěž, hráče…) nejčastěji rozebíráte?

Většinou rozebíráme český fotbal, ať je to Fortuna liga, nebo nižší soutěže, přebory, A třídy, B třídy. To je vždy celodenní téma, když se vidíme s Jirkou Řemenářem, Martinem Kavkou a Matyášem Hájkem.

Čistě hypoteticky: kdybyste měl možnost vzít do mužstva některou ze současných fotbalových hvězd, na koho byste ukázal?

Pravděpodobně bych sáhl po nadějném mladém talentu Barcelony, kterým je Lamine Yamal, rychlé tvořivé křídlo, byla by radost ho mít v týmu. S Jirkou Řemenářem by vytvořili nejrychlejší tandem v historii všech soutěží, Řemba by k tomu přidal ještě svojí obávanou šajtli a bylo by vymalováno.

Nejlepší tým Zaměstnanecké ligy Deníku si za odměnu může vybrat zájezd na fotbal. Který zápas v Evropě vás láká vidět?

Nějaký konkrétní zápas zatím nemáme vytipovaný, já osobně bych nejraději zamířil na londýnskou Chelsea, italský AC Milán a nebo katalánskou Barcelonu, ale myslím si, že každý zápas z TOP pěti lig by byl určitě zajímavou podívanou.