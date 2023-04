/FOTOGALERIE/ Zaměstnanecká liga je už tradiční fotbalová soutěž Deníku, jež se hraje turnajovým systémem. Účastníci se mohou těšit na skvělý zážitek a ti nejlepší, kteří se umístí na medailových pozicích, získají atraktivní ceny.

Úspěšný fotbalový tým firmy Metal Trade Comax | Foto: Metal Trade Comax

Ještě před turnajem firemních fotbalových týmů z okresů Kladno a Beroun, který se uskuteční 24. dubna v Družci, jsme se ptali šéfů firem, lídrů a kapitánů, kteří dostali sportovně laděné otázky. Jak odpovídal kapitán týmu jedné z nejúspěšnějších firem v krátké historii soutěže Metal Trade Comax - Ing. Zdeněk Kieryk? Brankář Doks by zase rád do finále, každopádně ve svých odpovědích bavil, takže si je určitě přečtěte.

Jaké máte ambice v turnaji?

Chtěli bychom se dostat do finále a tam už je to i trošku otázka štěstí při losu.

Kdo by měl být z vašeho týmu postrachem soupeřů a proč?

Myslím, že dobrých fotbalistů, i když ne nejmladších, tam pár máme… ale nechci vybírat jednoho. Možná tam napište mě, prý to ode mne občas trochu bolí (smích).

Co byl váš dosavadní největší individuální sportovní úspěch?

Chycení kapra, který vážil 30,50 kg (úsměv).

A kolektivní?

Postup s SK Kladnem do třetí ligy a pak první rok v této soutěži, kdy jsme jako nováček skončili na třetím místě. To byly úžasné dva roky…

Metal Trade ComaxZdroj: Metal Trade Comax

Pokud byste si musel vybrat: Slavia, nebo Sparta?

Jasně Sparta. Slávisty jsme snad ani nenominovali (úsměv)

Koho ze současné generace fotbalistů nejvíce obdivujete?

Kdybych mohl napsat ze všech sportů, tak David Pastrnák, ale pokud fotbalista tak…z gólmanů je Buffon už v skoro v důchodu, takže vyberu Courtoise a z hráčů Lukaku a Mbappé.

Pokud vyhrajete celorepublikové finále, poletíte za odměnu na výlet do Evropy. Který zápas vás láká vidět?

Tady by to byl kolektivní výběr. Za mne by to bylo opět do tepla, takže asi Madrid. Ale počítám, že kluci by chtěli Anglii.

Mediálním sponzorem oblastního kola Zaměstnanecké ligy Deníku pro okresy Kladno a Beroun je město Králův Dvůr.