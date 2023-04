Zaměstnanecká liga je už tradiční fotbalová soutěž Deníku, jež se hraje turnajovým systémem. Účastníci se mohou těšit na skvělý zážitek a ti nejlepší, kteří se umístí na medailových pozicích, získají atraktivní ceny.

Zaměstnanecká liga Deníku, Družec (3.5.2022). Tým NKT Cable | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Ještě před turnajem firemních fotbalových týmů z okresů Kladno a Beroun, který se uskuteční v pondělí 24. dubna v příjemném areálu v Družci, jsme se ptali šéfů firem, lídrů a kapitánů, kteří dostali sportovně laděné otázky. Jak odpovídal Václav Jauernik, kapitán týmu NKT s.r.o.?

Jaké máte ambice v turnaji?

Cíle máme nejvyšší. I když já osobně bych rád dohrál ve zdraví. V loni se mi to nepovedlo a po dvou minutách jsem musel střídat.

Kdo by měl být z vašeho týmu postrachem soupeřů a proč?

Budeme se prezentovat jako tým.

Logo NKT s.r.o.Zdroj: NKT s.r.o.

Co byl váš dosavadní největší individuální sportovní úspěch?

Fotbal byl u mě vždy sport na prvním místě. Jinak snad skoro každý sport, který jsem zkusil, mě nadchnul a něčím obohatil. Řekl bych, že v každém sportu jsem měl svůj vlastní největší úspěch, i když šlo třeba jen o malé školní turnaje. Když se vrátím k fotbalu, tak od žáků až po dorost jsem hrál českou ligu za FK Motorlet Praha. Dostal jsem se do užšího výběru Prahy na turnaj měst ve Francii. Na turnaj jsem sice neodcestoval, ale nominace moc zahřála u srdce.

Pokud byste si musel vybrat: Slavia, nebo Sparta?

Sparta.

Koho ze současné generace fotbalistů nejvíce obdivujete?

Adama Hložka.

A jaká ceny pro vítěze by se Vám zamlouvala, jakou evropskou ligu by jste si přál?

Chtěl bych se podívat na Old Trafford třeba s Liverpoolem.

