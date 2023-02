Navíc byli nebezpečnější a dávali góly. První šanci ještě Lukič zahodil, ale hrající kouč Novák se v další nemýlil a o břevno poslal Hřebeč do vedení. Těsně před poločasem zvýšil J. Dolejš hlavičkou po rohu Jablonského, a tak Česká Lípa musela po obrátce přidat. Nastoupila aktivně, ale Hřebeč byla pořád vzadu dostatečně pevná. Až do 65. minuty, kdy rychlém protiútoku mířil hráč Lípy do tyče, ale dorážka už byla gólová.

Po inkasovaném gólů se však Hřebeč nepoložila, ba naopak rychle kontrovala. Servus z rohového kopu dokonale našel opět Jana Dolejše a zadák vrátil svému týmu dvougólový náskok.

Hosté se ještě nechtěli vzdát, jednou pálili hezky do šibenice, ale míč skončil těsně mimo. Pár centrů pak stáhl jistý Zajíček a inkasoval až v 88. minutě po rychlé akci a uličce do vápna. Jeho tým však už výhru uhájil.

„Pro nás to byla skvělá konfrontace s výborným soupeřem, který držel víc míč a my hráli na naše poměry hodně zodpovědně. Pro Hřebeč je to fantastický výsledek, uvidíme, jak budeme vypadat v mistráku,“ hlásil po utkání manažer Hřebče Štěpán Sádecký.

Hřebeč - Česká Lípa 3:2 (2:0). Branky Hřebče: J. Dolejš 2, Novák.