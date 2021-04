Marek se narodil 20. dubna 1981 v Kladně a s fotbalem začal v Kamenných Žehrovicích, odkud pochází. Brzy jako velký talent přešel do Kladna, kde se dostal už v dorostu mezi muže a v 19 letech si ho vyhlédla Plzeň (s Pavlem Bartošem) a její tehdejší trenér Miroslav Koubek. Jejich společné angažmá nevyšlo a Marek se přes Admiru Praha vrátil do Kladna. Byl to nakonec krok správným směrem, protože klub získal druholigovou licenci a doma se Tomáš Marek rychle herně zlepšoval.

Stal se kapitánem Kladna, dovedl ho jako správný vůdce až do první ligy (2006) a podepsal velký přestup do Baníku Ostrava. Tam vydržel dlouhých šest let, i tam se stal kapitánem a dokonce se dostal do reprezentace. Svůj jediný zápas odehrál pod trenérem Petrem Radou 11. září 2009 proti Maroku.

V Baníku stihl nakonec 156 zápasů, v jeden čas si klub svoje fungování bez kladenského univerzála ani nedovedl představit. Třeba v sezoně 2006/07 nechyběl v sestavě za celou sezonu ani jednu minutu! Dostalo se mu pojmenování Tichá hvězda pro jeho vystupování na trávníku i kolem něj.

Po konci v Ostravě stihl ještě čtyři sezony v Jihlavě, aby se v roce 2016 vrátil domů. Už to nebylo do Kladna, ale do Hostouně, kde se fotbalu dařilo více a Tomáš Marek tam našel i podporu do další životní etapy.

S Hostouní (samozřejmě znovu jako kapitán) dokráčel až do České fotbalové ligy, což je pro klub nejvíc, co v historii dokázal.

Tomáš Marek na tom má obrovskou zásluhu a k jeho čtyřicátinám mu tak patří od klubu, ale i od dalších fotbalistů, trenérů, funkcionářů, fanoušků a novinářů na Kladensku velká gratulace.