Házená, volejbal nebo hokej? S tím u Višinských neuspějete. Už od útlého věku byl pro mladičkého Denise fotbal na prvním místě. Nejprve si čutal s míčem o zeď, poté ho v pěti letech přivedl na trénink v Mělníku jeho otec, který zde vedl začínající naděje.

„Od prvních momentů se ve mně táta snažil rozvíjet fotbalovost, techniku a netlačit na výsledky. To mi hodně pomohlo k tomu, že jsem začal mít fotbal hodně rád a chtěl se co nejvíce zdokonalovat,“ popisuje rodák z Hořína své začátky.

A především díky své kreativitě a touze vymyslet s míčem něco navíc tehdy teprve osmiletý Denis přestoupil do mládežnických výběrů Slavie, kde se pod vedením zkušených trenérů neustále zlepšoval, prošel všemi mládežnickými kategoriemi a současně stal členem mládežnické reprezentace.

Snová premiéra

Už v šestnácti letech byl Denis Višinský na soupisce B-listu slávistického ''áčka'' pro sezonu Evropské ligy a už se jen čekalo na to, kdy talentovaný křídelní záložník dostane poprvé šanci mezi dospělými. Ta přišla v pohárovém utkání proti Karlovým Varům.

A výsledek?

Višinský byl hlavním hrdinou utkání, když se na výhře 10:3 podílel dvěma vstřelenými góly a v dalších pěti měl prsty. „Višinský, ten to na hřišti vyšíval. Je s námi už delší dobu a vidíme, co v sobě má. Všichni jsme z něj unešení, moc mu přejeme,“ nešetřil po utkání chválou asistent trenéra Jaroslav Köstl.

Druhá větší šance byla ještě o několik úrovní těžším oříškem. Trenér Trpišovský totiž vyslal Višinského do druhé půle odvetného utkání čtvrtfinále Evropské ligy proti Arsenalu, ve kterém v tu chvíli Slavia v součtu s prvním utkáním prohrávala 1:4.

„Obrovské tempo a všechno hrané v neskutečné fyzické zátěži. Byl jsem moc rád, že jsem dostal tu šanci. Byl jsem ale zklamaný z toho, že to dopadnulo prohrou. Neměl jsem ani v hlavě to, že bych po zápase šel za někým pro dres, v tu chvíli převažovalo zklamání,“ přemítá zpětně hbitý záložník, jehož vzorem je belgický záložník Kevin De Bruyne.

Kromě těchto dvou utkání dostal Višinský šanci na pět minut v ligovém utkání v Mladé Boleslavi a na třicet v Jablonci, už ke konci sezony ale začínalo být jasné, že pokud chce Slavia více rozvíjet Višinského talent, měla by ho poslat na hostování do týmu, který mu dá více prostoru na hřišti.

Nová výzva

Netrvalo dlouho a ozvala se druholigová Vlašim, kterou nově vede Martin Hyský. Trenér, který měl Višinského v dorostu Slavie a moc dobře ví, co od svého bývalého svěřence očekávat.

„Trenér Hyský mě zná už dlouhou dobu, velmi ho respektuji. Byl to jeden z hlavních důvodů, proč jsem se rozhodl právě pro Vlašim,“ přiznává osmnáctiletý talent.

Tím dalším byla i relativně přijatelná vzdálenost. Z Mělníka do Vlašimi je to sice 115 kilometrů, což není na každodenní dojíždění úplně ideální, mimopražské hráče ale Slavia ubytovává v Praze, čímž se Višinskému vzdálenost na tréninky či zápasy zkrátila.

„Spousta kluků z Vlašimi navíc bydlí v Praze, takže jezdíme společně týmovým tranzitem. Kabina je skvělá, kluci jsou fakt výborní, takže cesta pak uteče mnohem rychleji,“ vysvětluje Višinský.

A že by měl Višinský po raketovém vstupu do mužského fotbalu nos nahoru? To nehrozí. „Máme tu krásné fotbalové zázemí, samozřejmě není na takové úrovní jako ve Slavii, ale je vidět, že tu město fotbalem žije. Pro mě bylo aktuálně prioritou co nejvíce hrát a otrkat se ve druhé lize. Je tam hodně fyzicky náročných soubojů a slušné tempo. Věřím, že mi to pomůže se vrátit do Slavie o dost silnější,“ doufá Višinský.

DAVID AKO