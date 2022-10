Jakub Podaný jako hráč netušil, že skončí zrovna u mikrofonu. Ale umí mluvit bez přípravy, přímo, k věci. Kdy to poznal, neví přesně. „Už jako hráč jsem ale hodně sledoval studia s fotbalovými komentáři, snažil se o týmech i hráčích a trenérech zjistit co nejvíc. Tehdy jsem to bral jako součást mojí profesionální přípravy na další zápasy, na protihráče. Sice to byla spíše kulisa, dnes to beru víc analyticky, ale bavilo mě to,“ říká borec, který si vzal za manželku moderátorku Událostí na ČT Janu Peroutkovou, a tak se jedná už o multitelevizní manželství.