Jardo, téměř celou fotbalovou kariéru jste spojil se Sokolem Braškov. Jak vzpomínáte na toto období?

Vzpomínám moc rád. Na Braškově jsem začal už jako malý kluk a spojil s ním celou fotbalovou kariéru. Jen v dorostu jsem hrál v SK Kladno a na Kablu. Nejraději vzpomínám na období, kdy jsme v okresním přeboru skončili sedmkrát na druhém místě a vždy nám utekl postup do I. B třídy.

Byl jste obávaným kanonýrem a měl spousty nabídek do vyšších soutěží. Proč jste nikdy žádnou nevyslyšel?

Na Braškově jsme měli super partu a mně se jinam nechtělo. Nejzajímavější nabídka přišla z tehdy divizní Lokomotivy Kladno, ale dodnes vlastně ani nevím, proč jsem tam nepřestoupil. Asi mě to vždy táhlo domů.

Po konci aktivní hráčské kariéry jste začal na Braškově trénovat…

Fotbalovou kariéru jsem musel ukončit kvůli vleklým zdravotním problémům s pravým kotníkem. Od fotbalu se mi ale úplně nechtělo, tak jsem začal s trénováním. No a jako trenérovi se mi povedlo to, co se mi nepovedlo jako hráči. Konečně jsme postoupili do I. B třídy, já měl možnost trénovat s Petrem Oličem nejlepší tým, jaký kdy na Braškově byl. V letech 2007 – 2011 to byla radost takový tým vést.

Co vedlo k Vašemu přesunu do kanceláře SK Kladno?

Oslovil mě tehdejší šéftrenér mládeže Petr Brabec. Znali jsme se už od našich začátků v přípravce Braškova, působili jsme spolu i v dorostu SK Kladno a nakonec jsem ho vedl jako trenér na Braškově v jeho posledních sezonách kariéry. V klubu tehdy končil Karel Příhoda a já nabídku přijal.

Začal jste v nové pozici a hned v největším klubu v okrese. Bylo těžké se zorientovat v kancelářské práci?

Byla to pro mě absolutně nová situace. Karel Příhoda dělal trenéra a sekretáře klubu přes dvacet let. Ve fotbalovém prostředí byl všude známý a já měl laťku postavenou hodně vysoko.

Jaká je náplň Vaší práce?

Práce sekretáře je zajímavá a zároveň hodně rozmanitá. Často se setkáváte s lidmi, které znáte jen z televize. K práci potřebuji hlavně počítač a telefon. Domlouvám všem mužstvům v klubu letní i zimní přípravná utkání, zamlouvám hřiště, tělocvičny, dělám rozpis naší umělé trávy. Dále třeba domlouvám dopravu na zápasy, přestupy hráčů, občerstvení pro rozhodčí a spoustu dalších věcí. Je toho opravdu hodně, ale dělám práci, která mě baví.

Vzpomenete si na nějakou zajímavou věc, co jste musel jako sekretář řešit?

Jednoznačně nejzajímavější byla organizace třetího ročníku Kladenského poháru pro starší žáky U15. Jednalo se o mezinárodní turnaj a já domlouval účast týmů jako je Sparta, Slavia, Baník Ostrava, nebo třeba AS Trenčín či německý Chemnitz FC. Domlouvali jsme od ubytování, přes občerstvení až po zpravodaje úplně vše. Byl to ale krásný turnaj s podporou města Kladna a dalších sponzorů. Sestřih tohoto turnaje odvysílala i Česká televize a všechna mužstva byla s organizací i kvalitou turnaje nadšena.

Jak funguje kancelář SK Kladno v době koronaviru?

Klub musí být připravený, až se sezona opět rozjede naplno. V těchto dnech připravujeme letní přípravu pro všechna mládežnická mužstva i tým dospělých. Takže každý den chodím do kanceláře a pracuji. Řadu věcí musím řešit i s trenéry po telefonu.

Máte radu pro začínající fotbalisty?

Sport nesmí dělat z donucení. Musí mít fotbal rádi a bavit se u něj. Hra je pak chytí a nepustí.

Petr MAŇKOŠ