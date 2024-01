Fotbalové Kladensko bude mít svůj ples. Odehraje se 17. února v prostorách bývalého kina Sokol a sejít by se tady měli borci z celého okresu. Aspoň tak to naplánovala hlavní organizátorka této společenské akce Andrea Abrhamová.

Andrea Abrhamová uspořádá první ples pro všechny okresní fotbalisty. | Foto: Adam Kronus

Vlastně ani nemůže překvapit, že ples pořádá právě Andrea, je totiž součástí asi největšího rodinného fotbalového klanu na Kladensku. Abrhamové se pohybují v mnoha věkových vrstvách v několika klubech. „Jsem z rodiny, jaké jsem (smích), fotbal hráli nebo hrají děda, táta, brácha, strejdové, bratranci. Možná proto mne napadlo jako v podstatě jedinou holku – pokud počítám děti – z Abrhamovic klanu, že by se fotbalisté nemuseli scházet jen na hřišti za klandrem, ale také ukázat své další kvality. Ples je dobrá příležitost, jak se mohou pobavit, a navíc potěšit své drahé polovičky,“ vysvětluje Andrea, sama bývalá výborná atletka, svůj nápad.

Ten se do její hlavy dostal po loňském klubovém plesu SK Kladno, který se dle jejích slov velmi povedl. Pro ples jsou zvoleny prostory v kině Sokol, které po rekonstrukci vypadají velmi pěkně. „Je to první rok této akce, začneme tedy komornější formou plesu,“ vysvětluje Andrea. Objednat si kulturák na Sítné, to už by byla akce velkého rozměru, která by vyžadovala vysoké finanční a realizační zajištění na které zatím odvahu nemám. I tak máme pro ples 160 míst k sezení a zhruba stovku k stání,“ říká s tím, že většina míst k sezení byla rychle vyprodána.

Novinky na SK: tréninky A a B zase dohromady. Plus masér z Velvar

Dle slov Andrey je podobných akcí nedostatek a je třeba kulturní život v Kladně podpořit. „Když už nejste teenager a chcete se v Kladně bavit, kam máte jít? Jasně, je tady ples města, ale je jen jeden,

a ještě to není každého šálek kávy. Pak už jsou tam jen plesy maturitní, kde se baví hodně mladí a jsou tam pak jejich rodiče. My měli rádi Ples sportovců, ale už se nekoná. A fotbalistů je v okrese tolik, že si takovou akci zaslouží,“ má jasno osmadvacetiletá dáma, jíž s pořádáním pomáhají někdejší ligový gólman Jaroslav Tesař a rozhodčí Adam Kindl. První má jako jeden z provozovatel klubu Auto Da Fé s podobnými akcemi zkušenost, druhý platí za schopného organizátora.

Hřebečský manažer Sádecký: Mračit se na sebe s Kladnem? Není důvod

Na co se na Plese kladenského fotbalu 2024 můžete těšit? Určitě na výbornou obsluhu kina Sokol, jeho příjemné zrekonstruované prostory a samozřejmě výbornou muziku. Hrát bude kapela s fotbalem také silně svázána, protože Rock and Roll Band Fido se opírá i o bratry Václava a Filipa Bartákovy, kteří byli skvělými hráči. Kromě nich bude k tanci hrát na Kladensku populární Dj Habis ze Stehelčevsi.

Takže kdo se chce 17. února pobavit, ať už s kamarády o fotbale, nebo s manželkami a přítelkyněmi na parketu, určitě si objednejte vstupenky. K sezení jich zbylo už jen čtyřicet, ale k stání ještě jsou. Objednávat můžete na e-mailu fotbalovypleskladno@gmail.com, nebo na facebookových stránkách Ples kladenského fotbalu 2024.