Chodí do práce, mají dvě malé dcery, přesto Vedralovi stíhají dát fotbalu ročně stovky hodin svého volného času. Na hřišti jsou přes týden i o víkendech, fotbal se řeší také doma. „S holkama rády koukáme třeba na pořad Tiki-Taka a už jsme zjistily, že nás to baví, i když není táta zrovna doma,“ směje se sympatická blondýnka.

Ze začátku byla jen fanynkou, kterou fotbal začal bavit. Postupně začala manželovi pomáhat, třeba když bylo potřeba připravit občerstvení rozhodčím nebo nachystat něco pro hráče. Vše se zlomilo ve chvíli, kdy FAČR přešel na elektronickou komunikaci. „Náš jednatel zvládl poslat tak maximálně e-mail, takže vlastně z hodiny na hodinu skončil a já byla postavena před hotovou věc. Spadla na mne velká část administrativy, zadávání přestupů, soupisky, registrace, účetnictví, no prostě všechno potřebné. Dělám vše kromě toho, že bych v kopačkách vlezla na hřiště a začala dávat góly. To by dopadlo moc špatně,“ směje se půvabná žena.

Barbora Vedralová, těžko si bez její práce představit fotbal ve Velvarech.Zdroj: David VedralMimochodem i půvabná žena může pochopit, co že to je vlastně ofsajd. A na rozdíl od mužů klidně přizná, že verdikt nečiní předem, ale až po zhlédnutí opakovaného záběru.

Ještě než zápasy jejích Velvar začnou, stará se Barbora o jejich organizaci. Povolen má i přístup do kabiny A týmu, nijak se nestydí. Kluci ji berou a chovat se musí, přece jen je manželkou jejich kápa, předsedy klubu. „Spíš s nimi ale komunikuji v masérně, kam chodívám sednout si ke kamarádovi. Ale většinou jen na chvilku, práce kolem zápasu je dost a dost,“ vypráví.

Když duel začne, Barbora Vedralová už nechybí v hledišti. Zatne pěsti a mačká je svému Slovanu ostošest. „Fandím fakt hodně, ale myslím, že už dokážu vnímat i fotbalové věci. Třeba to, že někdy kluci hrají opravdu dobře, ale výsledek neudělají, prostě nemají to správné štěstíčko,“ tvrdí, ovšem jméno nejoblíbenějšího hráče z ní nedostanete. Koneckonců muži jsou často ješitní, tak proč se pouštět na kluzkou podlahu…

Nejkrásnější fotbalový zážitek však přiblíží ráda, je to loňský zápas MOL Cupu se slavnou Slavií Praha. „To bylo něco úžasného, navíc jsme vedli v poločase 2:0. Parádní byla tehdy i atmosféra ve Velvarech a chování slávistů, kteří byli úplně normální a nijak se nepovyšovali. Na to budu vzpomínat ráda pořád,“ dodala Barbora Vedralová.