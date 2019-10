Kladno hostí v ČFL dosud téměř bezchybný Chomutov, který před týdnem přejel Slaný 4:0. „Co máme zprávy, tak chtějí postoupit, takže to bude ostré,“ povídal zkušený navrátilec do kladenského dresu Jan Švambera. Hraje se už dnes v 10:15 a Kladno bude chtít silnému sokovi, jenž má v sestavě nestárnoucího Patrika Gedeona, ukázat, že po slabém začátku není jeho třízápasová série výher náhodná.

Navíc ho poprvé posílí Tomáš Nosek, který přichází z třetiligového Slovanu Velvary. Jednatřicetiletý krajní obránce působil i ve Spartě, či Vyšehradu.

Sobota odpoledne (16:30) bude na Slánsku zajímavá mačem mezi SK Slaný a Štětí. To je v divizi poslední a Slaňáci ho potřebují porazit, aby nepokazili slušný úvod soutěže.

Hodně diváků může dorazit i do Libušína, kde Velká Dobrá odehraje druhé derby I. A třídy v řadě. Před týdnem v tom pro sebe hlavním přehrála Doksy 3:1, ani teď navíc nebude favoritem. To bude určitě Baník s řadou posil v sestavě (Müller, Kaválek, Frič).

Jeden tým z Kladenska čeká doslova existenční zápas. Sokol Hostouň zatím jako nováček ČFL uhrál z šesti zápasů jediný bod a to je pro klub velké zklamání. V neděli nutně potřebuje zdolat dalšího nováčka z Rakovníka (16:30) a nesedí s rukama v klíně – něco pro to také dělá.

Přivezl nové posily a na dalších pracoval do včerejšího večera. „Přivedli jsme z Viktorky Žižkov beka Martina Antla (dříve Olomouc) a z Velvar středního záložníka Dominika Šustra (dříve Liberec, Žižkov a naposledy Velvary),“ prozradil Deníku šéf klubu Jiří Hondl.

Zatím se nepovedlo dotáhnout příchod útočníka Karla Hejného (dříve Třinec a Žižkov). „Máme rozpracovaného i brankáře z Jihlavy, ale nevíme, jestli to časově stihneme. Je to trochu složitější proces, když tam jsou profesionální smlouvy,“ dodal Hondl.

Pomohou posily zelenobílým barvám? Dost možná ano! !