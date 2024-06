Sobotní výhra byla však velmi těsná, protože hned tři celky se sešly na šesti bodech, ale Žižičtí měli nejlepší skóre. Druhá nakonec skončila Knovíz, třetí Srbeč a poslední Nižbor.

Nejlepším brankářem byl vyhlášen domácí Tomáš Rajtr, hráčem Václav Biňa ze Srbče a střelcem Matěj Polcar z Knovíze. Což je zajímavé, protože se jedná o nadějného mladého brankáře, který hrával v minulosti za Kladno, pak za Liberec a Teplice. Naposledy se ocitl v Roždalovicích, každopádně však ukázal, že góly umí nejen chytat, ale také sázet.

Petr Koten si kromě výhry v turnaji pochvaloval i rozhodnutí svých hráčů vzít postup do okresního přeboru. Rozhodli totiž právě oni. "Drtivá většina byla pro, abychom postoupili, to mi udělali radost. Posilovat ale nebudeme, bylo by mi to až blbé, když si postup vybojovali tihle kluci. Uvidíme, jak to půjde na podzim," říká Koten.

Podle něj se povedla i společenská událost sobotního memoriálu, což byly obrovská tombola a večerní zábava. Tombola v Žižicích nabízí krásné výhry, letos třeba podepsané dresy Jaromíra Jágra, Romana Červenky nebo AC Sparta Praha. V nabídce však byly i spotřební věci nebo krásné památkové předměty. Celkem 850 cen!!

"Přálo nám i počasí, lidi přišli a bavili se. Co víc si můžeme na závěr tak pěkné sezony přát?" usmál se Petr Koten.