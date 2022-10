Jeho tým sice dobře začal, vynutil si převahu a z toho rezultovala také červená karty pro domácího Němečka (28.). Jenže také museli střídat faulovaný Paulizzi a také zraněný Charvát. "Paradoxně nám uškodila červená karta, protože jsme přišli v jednu chvíli o dva zraněné hráče. Od té doby jsme se přestávali dostávat do nebezpečných situací a soupeř udeřil z ničeho, kde si svoje povinnosti nesplnil Miky (Miker) a nechal svého hráče úplně samotného," popisoval úvodní branku domácího Voráčka po centru a přesné hlavičce.

Druhý poločas začal pro zelenobílé smolně, kdy si Krunert srazil centr po rohu do vlastní branky a Písek vedl 2:0. Pa sice hosté zatlačili, ale moc šancí neměli, a když ano, tak Miker nedal. Vícekrát mohl udeřit protivník, který v zápase ukázal, že na dno tabulky nepatří. "Dostali jsme zase gól ze standardky, to je takový náš kolorit. Budeme se muset už velmi vážně zamyslet, kde je chyba, protože to byl pátý gól ze standardky za sebou. Výsledek nás bude mrzet, protože zde se dalo vyhrát. Nicméně soupeři gratulujeme, Písek svým zázemím a pátečním termínem pod umělým osvětlením je absolutně nejvíc fotbalové prostředí v ČFL. Takže jim přeji co nejvíce bodů k záchraně a klidné sezoně," dodal Dominik Rodinger.

Příští týden jede Hostouň k herně nejsilnějšímu týmu podzimu, kterým je Plzeň B. Tam jsou hodně vidět i kladenští odchovanci Kronus, Vrba a Pospíšil.

Písek - Hostouň 2:0 (1:0). Branky: 44. Voráček, 55. vlastní Krunert. Rozhodčí: Kubec – Mazanec, Schveinert. ČK: Němeček (P). Diváci: 325

Písek: Satrapa – Novák (80. Vokurka), Němeček, Musa, Bicenc (70. Valenta), Kalousek (85. Vlček), Belej, Běloušek (K), Voráček (80. Hendrych), Sajtl, Koreš.

Hostouň: Tetour – Kosík, Paulizzi (34. Bízek), Krunert, Charvát (34. Miker), Habovda, Januška (60. Fotr), Vlasák, Štětka, Contreras (60. Hucek), Neruda (70. Novák).