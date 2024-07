Jestli právě tenhle Robstav bude nakonec hrát domácí zápasy ve Velvarech, je nejisté, každopádně jen pár hráčů ze středeční sestavy velvarským Slovanem prošlo (Max, Jelínek, Flores).

Kladno brzy vedlo 2:0, když si přihrávku Hwana srazil do sítě hostující obránce a poté předvedl u lajny skoro brazilská kouzla Šnobl a v pokračující akci velmi rychle dorážkou mířil přesně. Když pak obešel i gólmana, radoval se z další branky, ale proti byl ofsajdový praporek.

Také hosté měli tutovku, kterou fantasticky čapl Naimann, ale v poslední minutě se dočkali po skvělém brejku zakončeném loni ve třetí lize patnáctigólovým (!) Štursou. „Inkasovali jsme po naší standardce, jinak by byl první poločas na jedničku,“ hlásil trenér Kladna Zdeněk Hašek.

Ten vyslal po pauze do boje o něco zkušenější jedenáctku, která, jak se zvenčí zdá, se blíží základu o malinko víc, ale paradoxně byli lepší hosté. Brzy vyrovnali po centru ex-sparťana Zemana a zakončení jednoho z afrických hráčů, přišly i další těžké momenty kladenské obrany.

Ale také domácí občas předvedli snad třem stovkám fanoušků pěknou akci a tu, kterou Buneš s Hrubeš vymysleli po pravé straně, zakončil v náběhu tvrdě a přesně Tesař. Výsledek 3:2 už Kladno v pohodě uhájilo.

„Byla to strašně důležitá prověrka nejen pro nás trenéry, ale i pro hráče, aby viděli, jak se třetí liga hraje. Tohle bylo typické mužstvo ČFL, které není béčkem: silový tým s kvalitou hráčů, kvalitou v zakončení,“ byl spokojen Zdeněk Hašek, jenž opět protočil dvě jedenáctky a hráče si zatím chce nechat a pracovat s nimi. Až na sparťana Stárka, ten tým opustil.

„Nedohodli jsme se a není to nic proti Spartě, ale nastavili jsme si v klubu strategii a nebudeme ji porušovat. Pro tuto chvíli s námi tedy Pepík Stárek není, naopak přiletěl jeden z afrických hráčů, který tu měl být původně už 14 dnů. Dnes jsem ho vyzvedl na letišti a protože jsme se nechtěli chovat neseriózně k agentuře, co nám ho doporučila, rychle šel hrát aspoň za béčko, teď ho čekají ještě fyzické testy,“ popisoval Hašek další změny v kádru.

Vysvětlil rovněž to, že hráči nastoupivší do druhé půle působili pomaleji a méně živelněji a agresivně než sestava úvodní. „Je to tak, hned jsme si to i s klukama řekli, co nám chybělo, víc trhání obrany a přesné kombinace, pohybu. Musíme prostě víc přitlačit v rozcvičce, aby šli borci do zápasu jak je potřeba,“ hlásí kouč Kladna.

A doplnil, proč se sobotní generálka s Vltavínem hraje už na hřišti SK. „Klub se chce na třetí ligu pořádně připravit, takže v sobotu už to bude i pořadatelsky a organizačně se vším všudy.“

SK Kladno – FC Robstav 3:2 (2:1). Branky SK: vlastní, Šnobl, Tesař.

Kladno (I. poločas): Naimann – Kolářský, Hrdlička, Borák – Trnovec, Eichler, Se Ho, Houha – Hwan, Šnobl, Šíma.

Kladno (II. poločas): Smrkovský – Hrubeš, Rendla, Rubeš, Fojt – Buneš, Dike, Kozel, Pospíšil – Jakab, Tesař.