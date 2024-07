Na 1:1 vyrovnával právě Bartoš, když daleko vyběhnuvšího gólmana z těžké pozice pěkně přehodil a míč zaplachtil do kasy. Bartoš tak napravil předešlou šanci, tu mu brankář pěkně chytil. Chvíli po jeho gólu se ještě prosadil utaženou ranou ze strany Pešička.

Hosté srovnali odvážnou hlavičkou, když se útočník nebál střetu s brankářem Kierykem. Gólman ale po chvíli vytáhl fantastický zákrok na čáře a jeho spoluhráči po chvíli sami udeřili. Karel Fišer mazácky mezi dvěma protihráči zachoval chladnou hlavu a uklidil merunu k tyči.

„Byl jsem spokojen, kluci odehráli výborně hlavně první poločas, kde sice soupeř trochu šťastně skóroval, ale my my měli víc šancí a skóre mohlo být i vyšší. Herně jsme dominovali, kluci výborně přepínali do represingu, vážně se mi to líbilo,“ hodnotil trenér Doks Martin Škvára.

Doksy kromě Bartoše představily ještě dalšího nového hráče, Štěpána Dojczána z Brandýska a vrátil se jim z USA Václav Prošek, i to bude posila.

Jednoznačným posílením týmu bude Matyáš Bartoš, který dosud hrál třetí ligu za béčko Liberce a po návratu domů ho Kladno uvolnilo na hostování do Doks. „Jsem přesvědčen, že nám pomůže, kvalitu ukazoval od první minuty,“ usmál se Martin Škvára.