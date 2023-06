Kladenský fotbalový klub SK zasáhly v minulém týmu velké změny ve vedení A mužstva. Deník však zajímalo, jak změny zasáhnou velmi důležitou součást klubu, mládežnické kategorie. I v nich se toho hodně mění a manažer mládeže Jakub Andrýsek ochotně odpověděl na otázky, které jsme mu položili. Mládež zasáhne jedna citelná ztráta, zároveň však bude trenérský tým posílen.

Jakub Andrýsek (vlevo) a manažer Petr Brabec | Foto: SK Kladno

Jakube, na úvod prosím zhodnoťte uplynulou sezonu mládeže SK Kladno. Sledovanou kategorii dorostu jste zachránili ve druhé nejvyšší soutěži, tím byste mohl začít stejně jako dalšími dorosteneckými celky, k nimž máte nejblíže…Máme za sebou nesmírně náročnou sezonu. Kvůli reorganizaci, kdy se loni v létě dvě skupiny o 16 týmech sloučily do jedné dvacetičlenné skupiny, a tak se mužstva U19 a U17 ocitla v hodně kvalitní soutěži. Navíc bohužel letos sestupovaly z nejvyšší soutěže dva české týmy - Hradec Králové a Příbram, což znamenalo, že čtyři týmy od nás automaticky sestoupily. Kluci z U19 celé jaro v podstatě v každém zápase bojovali o to, aby měli šanci vůbec reálně pomýšlet na záchranu. Los vyšel tak, že nás v posledním kole čekal přímý souboj o záchranu s Meteorem Praha, který jsme zvládli a zachránili se.

A nižší kategorie?

Kluky z U17 čekal boj na dvou „frontách“, protože kromě svých zápasů v České lize mladšího dorostu pravidelně ještě výrazněji doplňovali U18 v Krajském přeboru dorostu. Pro některé to znamenalo nastupovat i proti o tři roky starším soupeřům. Nejmladší dorost U16 pak na jaře vyhrál ve své soutěži 12 zápasů a v několika utkáních navíc hodně výrazným rozdílem. Opravdu to bylo hodně náročné a všichni hráči a trenéři si zaslouží respekt za to, jak se s celým jarem popasovali. Odměnou nám byla záchrana všech soutěží.

Co žáci, podle výsledků šli na jaře oproti podzimu hodně nahoru?

V létě jsme po několika sezonách opět postoupili zpět do nejvyšší soutěže žáků. Rozdíl oproti žákovské divizi byl velký a na podzim jsme se s tím trošku srovnávali. Jaro ale hlavně kluci z U15 zvládli výborně a odměnou pak bylo pěkných 15 bodů. Kluci z U14 se trošku trápili s marodkou a užším kádrem, stejně ale odehráli celou řadu kvalitních zápasů. U mladších žáků nám o výsledky vůbec nejde, ale řada proher o jeden gól nás v U13 určitě mrzela. Naopak U12 za celé jaro vyhrála všechny své zápasy.

V klubu se odehrála významná změna příchodem nového manažer Michala Dymla a výměny na trenérských postech u áčka. Zasáhne to také mládežnické týmy?

Změny, které se dějí v mužstvu dospělých, v podstatě nebudou mít žádný dopad na fungování našich mládežnických celků. Nicméně stejně jako dříve určitě navážeme úzkou spolupráci s novým realizačním týmem dospělých, abychom i nadále udrželi propojení v rámci celého klubu.

Od A týmu byli odvoláni velmi kvalitní trenéři, sáhli jste po bratrech Procházkových a Václavu Kalinovi do mládeže?

Ano, jsem rád, že všichni trenéři mají zájem se nadále zapojit u mládeže. Vašek Kalina bude působit spolu s Honzou Pejšou a se mnou u kategorie U19, Honza Procházka se pak přesouvá k mužstvu U17. Tomáš Procházka se také zapojí, jen se ještě dohadujeme o dvou variantách a to buď u dorostů nebo u žáků.

Vy sám jste v závěru jara působil u dorostenců, neplánujete tam návrat na delší časový úsek?

Popravdě jsem to původně v plánu neměl, protože jsem to bral pouze jako záskok stejně jako loni na jaře. Nakonec jsme si ale spolu s kolegy vyhodnotili průběh jara a dohodli se, že nebudeme nyní dělat větší změny u mužstva U19. Pro mě to je trošku náročnější v tom, že se chci věnovat všem kategoriím v klubu a bohužel být časově vázaný u týmu je v tomto pak náročnější.

Naopak prý končí jedna velká persona u žáků, Pavel Drsek. Proč?

Pavel odchází pracovat na Fotbalovou Asociaci České Republiky a od července se stane trenérem mládežnického reprezentačního týmu. Upřímně mu tento posun v kariéře všichni v klubu přejeme a jsme rádi za ten rok, co s námi strávil a povedlo se řadu věcí vylepšit a posunout. Novým šéftrenérem žáků se od července stane Radek Hlavsa a věřím že plynule naváže na Pavlovu práci.

Co zajímavého chystáte u fotbalových mládežnických mužstev v létě?

V červenci navážeme na loňský první ročník a uspořádáme opět příměstský fotbalový kemp pro kategorie starších přípravek a žáků. Oproti loňsku jsme navýšili počet účastníků a velice rychle jsme měli zaplněnu maximální kapacitu 60 dětí. Jsme rádi, že zájem se zapojit má hodně našich kmenových hráčů, což podle mě svědčí o tom, že se jim na SK líbí a rádi zde tráví svůj čas.

Příprava bude probíhat jen v Kladně?

Kategorie žáků již tradičně absolvují soustředění ve Spořicích u Chomutova, kde budou společně postupně starší a mladší žáci. Příprava dorostu pak bude hodně intenzivní a probíhat v Kladně, protože v létě je minimum času a již 6. srpna začínají zápasy v dorostenecké lize.

Co byste chtěli u kladenské mládeže vylepšit nejvíc?

Vnímáme, že neustále je prostor něco vylepšovat ve všech směrech. To asi nejzásadnější mě napadá větší integraci našich hráčů na 4. základní školu, kde bychom pak v návaznosti na to mohli začít i trénovat dříve tak, aby děti po skončení školy šli ideálně rovnou na trénink. Bohužel ale není úplně jednoduché se i v případě našeho zájmu vejít do kapacit školy a především pak musíme respektovat, že trenéři mají také svá civilní zaměstnání a bylo by pro ně to případně náročné to časově skloubit.

Na závěr se nemohu nezeptat, byť se vás A tým přímo netýká, co změnám v klubu říkáte vy?

Výkonný výbor klubu si vyhodnotil sezónu a na základě toho se rozhodl odvolat realizační tým. S dnes již bývalými trenéry jsme vše průběžně probírali a přišlo by mi nekolegiální se k tomu jakkoliv vyjadřovat. Novým trenérům přeji, ať se jim na SK líbí a hodně úspěchů!